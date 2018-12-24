Перед Казанским собором установили рождественский вертеп

Сцену рождения Иисуса Христа воспроизвели у Казанского собора в центре Петербурга. Фотографиями композиции, установленной на месте фонтана, пользователи делятся в соцсетях 24 декабря.

Пенопластовые скульптуры Девы Марии, Иосифа, лежащего в яслях младенца и волхвов, приносящих дары новорождённому Спасителю, ставят рядом с Казанским собором второй год подряд. Примечательно, что фигуры создали по эскизам, одобренным православной епархией. От морозов, дождя и снега вертеп защищает прозрачный купол. Он же служит преградой от любознательных горожан, желающих не только смотреть, но и трогать.

Праздновать Рождество христиане западных конфессий будут в ночь на 25 декабря, православная церковь – 7 января.