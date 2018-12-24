"Чёрный сочельник". Биржи США обвалились перед Рождеством

Основные фондовые площадки США отреагировали в понедельник резким спадом на сохраняющуюся неопределенность в отношении возобновления работы федерального правительства и усиливающуюся критику президентом Дональдом Трампом действий Федеральной резервной системы (ФРС), выполняющей функции Центробанка страны.

Промышленный индекс Dow Jones 24 декабря к завершению торгов в Нью-Йорке рухнул на 653,17 пункта или на 2,91%, до отметки 21 792,2. Как отметили аналитики телеканала CNBC, это худший показатель в истории в день, предшествующий наступлению католического Рождества. Телеканал, однако, не уточнил, сколько конкретно лет он ведет такую статистику.

Индекс S&P 500, который включает акции 500 самых крупных компаний рынка США, также понизился на 65,5 пункта (2,71%), до 2 351,12, а индекс электронной биржи NASDAQ упал на 335,49 пункта (5,14%), до 6 192,92.

Напомним, ранее 24 декабря президент США Дональд Трамп назвал самого главную проблему экономики США. Североамериканский лидер считает таковым Федеральную резервную систему (ФРС), которая некстати повышает базовую ставку.