Заводу «Ландрин» на Большом Сампсониевском прописали ручной демонтаж

Компания, которая сносит в Петербурге корпуса фабрики «Ландрин» на Большом Сампсониевском проспекте, части здания вблизи тротуара и дороги обязана демонтировать ручным способом. Это следует из проектной документации, с которой 24 декабря ознакомилась «Фонтанка».

Сегодня в Выборгском районе на тротуар и проезжую часть обрушился кусок стены фабрики «Ландрин». В ГК «Абсолют Строй Сервис», которая демонтирует здание, происшествие объяснили неловким движением машиниста экскаватора.

Как следует из проектной документации (есть в распоряжении редакции), сносить части здания в непосредственной близости от пешеходной и проезжей зон застройщик обязан с помощью ручных инструментов. Таким же образом демонтируется участок, граничащий с соседней дореволюционной постройкой – объектом культурного наследия, который компания обязалась отреставрировать.

Гендиректор компании Евгений Жуков подтвердил, что часть здания, которая соприкасается с домом-памятником, сносится в соответствии с документаций, ручным способом. На вопрос корреспондента, поступил ли застройщик аналогичным образом с частями вблизи пешеходной и проезжей зон, глава компании удивился: «А где написано, что в районе проезжей и пешеходной части отделяется ручным способом?»

Ранее очевидцы неоднократно жаловались на то, что фрагменты сносимого здания падают за пределы территории стройки, в том числе, на проезжую часть.