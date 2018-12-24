«В память воина правды и свободы». Максакова посвятила арию Леоноры из оперы «Сила судьбы» сенатору Маккейну

Экс-прима Мариинского театра и экс-депутат Госдумы Мария Максакова посвятила рождественское выступление американскому сенатору Джону Маккейну. В его честь она спела отрывок из оперы Джузеппе Верди «Сила судьбы».

Ролик певица выложила на своём канале в YouTube 24 декабря. «Сегодня, накануне Рождества, я бы хотела поделиться этой божественной мелодией Верди в память великого воина правды и свободы, человека, который вдохновил миллионы на укрепление в своей борьбе за лучшую жизнь. Сенатору Джону Маккейну», – гласит описание на английском языке под видео. Максакова также приводит цитату из библии: «Если хотите сказать „да», то и скажите просто „да», а если хотите сказать „нет», то и скажите просто „нет». Всё остальное – от лукавого».

Сенатор Джон Маккейн скончался после продолжительной болезни 26 августа этого года. На его похороны в частном порядке приезжал Петр Порошенко, гроб в том числе нёс российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза-младший. Появляться на церемонии президенту США Дональду Трампу Маккейн запретил при жизни.