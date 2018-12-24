На Большевиков прохудилась теплосеть, которую на прошлой неделе проверял Беглов. Мёрзнуть будут те же 500 домов

Превентивные работы на подающем трубопроводе оставят без тепла и горячей воды дома в Красногвардейском и Невском районах Петербурга. Жители, которым предрекают почти два холодных дня, жалуются, что с отключениями коммунальщики зачастили.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, информацию об очередном отключении вывесили на парадных дома №32 по Ириновскому проспекту 24 декабря. Управляющая компания уведомляет, что отопления и горячей воды в высотке на будет больше суток — с 10 утра 25-го по 16 часов 26 декабря. Временные неудобства объяснили аварийными работами.

«Это уже четвёртый раз за месяц. Кому жалобы писать?», – возмущаются жильцы дома, припоминая, что аварии и плановые работы с вынуждают ёжиться с начала декабря. Максимально с холодными батареями сидели три дня.

В «Теплосети Санкт-Петербурга» работы объяснили парением, которое выявили во время планового объезда проспекта Большевиков.

«Для предотвращения более серьёзных технологических нарушений в период низких температур будет произведена замена ненадлежащего участка. На период проведения работ в 485 зданиях горячее водоснабжение будет обеспечиваться в полном объёме, теплоснабжение – по резервной схеме», – сообщили в компании.

Ненадёжный участок обнаружили на трубопроводе диаметром 1000 мм у дома №2 по проспекту Большевиков. Вечером 19 декабря по этому адресу за работой аварийной бригады следил Александр Беглов. Проверять ремонт трубы временно исполняющий обязанности губернатора приехал из-за прорыва, который заставил мёрзнуть почти 500 домов в двух районах. Прохудившуюся трубу тогда починили с опережением графика. www.fontanka.ru/2018/12/19/167/