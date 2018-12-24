Владимир Путин назначил ответственного за Петербургский экономический форум

Президент России подписал указ о назначении председателя организационного комитета Петербургского международного экономического форума. Им стал руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко.

Указ подписан 24 декабря и опубликован на официальном портале правовой информации. Петербургский форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. В 2018 оду на площадках форума было проведено около 150 деловых мероприятий, подписано почти 600 соглашений на общую сумму в 2,625 трлн рублей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной).

Константин Чуйченко был назначен на должность главы аппарата правительства в мае 2018 года, сменив Сергея Приходько, который ушел после наделавшего шуму путешествия на яхте с миллиардером Олегом Дерипаской и девушкой Настей Рыбкой. Чуйченко является однокурсником главы правительства Дмитрия Медведева; до последнего назначения успел побывать начальником юридического департамента «Газпрома», исполнительным директором компании RosUkrEnergo AG и главой контрольного управления президента.