Имени Анны Карениной. В Общественной палате готовы за аэропортами переименовать и вокзалы

Под конец второго этапа конкурса «Великие имена России» в Общественной палате поддержали идею распространить смену названий на железнодорожные вокзалы. Воздушных гаваней для всех выдающихся личностей оказало недостаточно.

Как сообщает «Говорит Москва», «за» в эфире радиостанции 24 декабря высказался член Общественной палаты Александр Малькевич. По его словам, многие регионы переживали, что не попали во второй заход конкурса. При этом они «посылали сигналы, что у них достаточно достойных имён».

«Что касается вокзалов, то же самое: посмотрите, сколько даже сейчас осталось у нас имён великих людей, не охваченных. Ну, Александр Невский проиграл в Питере в этой борьбе Достоевскому, и мне пишут знакомые питерцы, возмущаются, как же так святой благоверный князь остался не у дел», – говорит Малькевич, отмечая, что для этого случая есть вокзал в Великом Новгороде и Пскове.

Второй тур финального голосования завершился 23 декабря. В Петербурге по результатам электронного голосования Достоевский обошёл Александра Невского. Однако председатель Общественной палаты отмечает, что вопрос пока не закрыт и ещё можно отстоять Петра Первого. Всего в рамках проекта дополнительные названия в честь великих получат 46 российских аэропортов. Для сравнения, в ведении РЖД находится полторы тысячи вокзалов и около пяти тысяч станций.

Александр Малькевич в марте 2017 года избран в Общественную палату представителем Омской области. Родился в Ленинграде, здесь же начал журналистскую карьеру, в 2002-2003 году работал заместителем председателя комитета по печати и связям с общественностью Смольного. Сейчас занимает должность главного редактора дочернего проекта Федерального агентства новостей (ФАН), который связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным и «фабрикой троллей». 19 декабря попал под американские санкции.