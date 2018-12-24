Путин, спасающий котенка, и оливье у Трампа в Белом доме. Российские телевизионщики сняли ролики о новогодних чудесах

Телеканал Russia Today и Comedy Club выпустили свои ролики о новогодних чудесах с участием актеров, похожих на американского президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. «Путин» спасает котенка под прицелами камер всех федеральных телеканалов, герой из видео про подарки для лидера США встречает Новый год в футболке с надписью «Вы работаете в ГРУ?».

Запись на канале RT в YouTube под названием «Новогоднее вмешательство в Белом доме: что RT подарил Трампу на Рождество» появилась 24 декабря. По сюжету похожий на Дональда Трампа мужчина распаковывает подарки, поочередно отправляя в мусорное ведро бюсты с изображением президента США и главы КНДР Ким Чем Ына, кепку с предвыборным лозунгом Трампа, сделанную в Китае, шоколад от Петра Порошенко и корону от Саудовской Аравии. После распаковывает сверток от RT, в нем герой ролика находит футболку с надписью «Вы работаете в ГРУ?». «Да, мы не подарок», – гласят титры. Завершается видео застольем – водку, оливье, картошку в мундире и соленые огурцы герой поглощает под новогоднее поздравление Путина.

Другой креатив, появившейся в сети, создан USB Production, компания входит в Comedy Club. По сюжету отец рассказывает сыну сказку о «маленьком новогоднем чуде». «Пушистый котенок» переходит вымышленную трассу Барнаул – Красноярск, на него стремительно надвигается черный автомобиль. Машина успевает затормозить в последний момент, из нее выходит актер Дмитрий Грачев, известный пародиями на российского президента, берет животное на руки и распоряжается: «молока принесите».

Спасти котенка удалось по пути на встречу с губернатором Красноярского края.

«И об этом маленьком чуде никто бы не узнал, если бы совершенно случайно на трассе Барнаул – Красноярск в три часа ночи не оказалась вся съемочная группа Первого канала, съемочная группа ВГТРК, RT, «Вести 24», «Вести 365», «Сегоднячко на НТВ», «Вчерашнечко» на ТВЦ, телеканал «ТВ3 мистический», телеканал «Дождь пессимистический», Владимир Соловьев, Дмитрий Киселев, Ирада Зейналова с микрофоном в руке и даже Нагиев замечен в толпе. Если бы эта случайная встреча не состоялась, мы бы так и не узнали о маленьком новогоднем чуде», – резюмирует голос за кадром.