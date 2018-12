Трамп назвал главную проблему американской экономики. Это Федрезерв

Президент США Дональд Трамп назвал главную проблему в современной американской экономике. Об этом он написал в твиттере 24 декабря.

По его словам, это Федеральная резервная служба (ФРС).

Американский лидер пояснил, что у этой организации нет «чувства рынка». Он добавил, что в службе не понимают необходимости торговых войн, обеспечения сильного доллара и даже шатдауна из-за стены на границе с Мексикой.

The only problem our economy has is the Fed. They don’t have a feel for the Market, they don’t understand necessary Trade Wars or Strong Dollars or even Democrat Shutdowns over Borders. The Fed is like a powerful golfer who can’t score because he has no touch – he can’t putt!

