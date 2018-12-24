Минтранс пообещал, что невозвратные билеты на дальние поезда будут дешевле на 10 - 20%

Стоимость невозвратных ж/д билетов в поездах дальнего следования будет дешевле на 10 – 20%, следует из сообщения Министерства транспорта РФ от 24 декабря.

"Невозвратные билеты позволят экономить 10 – 20% от стоимости поездки. Разница в стоимости будет варьироваться в зависимости от периода совершения поездки", – говорится в сообщении.

"Такие билеты можно будет приобрести исключительно в вагоны типа "СВ", "купе" и вагоны с местами для сидения при наличии установленного перевозчиком соответствующего тарифа", – уточняет ведомство. Возврат в исключительных случаях.

Минтранс также определил порядок переоформления невозвратных билетов, позволяющий вернуть их стоимость в исключительных случаях. Ранее в правилах ж/д перевозок пассажиров такие положения отсутствовали.

"При наступлении исключительного случая пассажирам следует обращаться в билетные кассы ж/д станций посадки не позднее пяти суток с момента отправления поезда, на который был приобретен невозвратный билет", – говорится в сообщении ведомства.

Как сообщалось, закон устанавливает, что возврат причитающихся сумм за неиспользованные невозвратные билеты осуществляется только в случае внезапной болезни пассажира или совместно следующего с пассажиром члена семьи (супруга, родителя (усыновителя) или ребенка (усыновленного), смерти члена семьи либо травмирования пассажира в результате несчастного случая, подтвержденного соответствующими документами. Это также возможно в случае отмены отправления поезда или задержки отправления поезда либо непредоставления пассажиру места, указанного в таком билете.

Невозвратные билеты в купе поездов дальнего следования появятся в продаже в 2019 году.