Ступени Главного храма Вооруженных сил России отольют из трофейной техники вермахта

Трофейная немецкая техника времен Великой Отечественной войны будет переплавлена на ступени Главного храма Вооруженных сил России, который строится в подмосковной Кубинке, сообщил 24 декабря на заседании общественного совета Минобороны России глава оборонного ведомства Сергей Шойгу.

"Неделю назад завершено возведение фундамента, началась стадия завершения работ художников, дизайнеров, все делается вместе с нашей патриархией. Это сложная, непростая работа, потому что нам бы хотелось, чтобы каждый квадратный метр храма был символичным, для этого мы из трофейной немецкой техники отольем ступени храма", – сказал генерал армии. Его цитирует сайт МО РФ.

Идея строительства Главного храма ВС РФ в честь Вознесения Христова, ранее озученная Шойгу, получила благословение патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Храм станет духовным, учебно-методическим и просветительским центром для военнослужащих, православных священников и граждан России. На его территории разместится выставочная экспозиция, посвященная истории становления Российского государства и вооруженных сил. Храм будет иметь несколько престолов, центральный будет наименован в честь главного христианского праздника – Воскресения Христова, остальные будут посвящены небесным покровителям видов и родов вооруженных сил.