Удерживали, били, не давали петь. Следствие завершило расследование дела о похищении 14 лет назад Авраама Руссо бывшим владельцем "Черкизона"

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела о похищении певца Авраама Руссо. На скамье подсудимых вскоре окажутся двое, в том числе племянник бывшего владельца Черкизовского рынка и руководителя группы АСТ Тельмана Исмаилова.

Расследованием дела о похищении в 2004 году певца Авраама Руссо занималось Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ. К 24 декабря следователи передали материалы в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. В них сказано, что в январе 14 лет назад Руссо приехал в столичный ресторан «Прага», где финансирующий его концертную деятельность Тельман Исмаилов музыканта бил, а потом потребовал отменить все его концерты – петь исполнитель таких произведений музыкального искусства, как «Шоколадка Чикита», мог только на условиях бизнесмена.

В СК добавляют, что, судя по всему, Руссо не был сговорчивым. «Подавив волю к сопротивлению, обвиняемые насильно поместили потерпевшего на заднее сиденье автомобиля и переместили в дом Исмаилова в Московской области, где удерживали в течение суток, пока тот не согласился выполнить все требования Исмаилова» , – сообщает ведомство. В машину музыканта, по версии следствия, волокли Заур Марданов, племянник владельца ресторана, и Владимир Гусаков. Как сообщалось ранее, Марданов привлек к похищению пятерых своих знакомых. Дела в отношении четверых выделены в отдельное производство. Исмаилов же объявлен в международный розыск.

62-летний Тельман Исмаилов основал группу АСТ в 1989 году, доли в ней принадлежат двум его сыновьям и обвиняемому в похищении Руссо племяннику. Группе принадлежат отели, в том числе Исмаиловым был построен турецкий Mardan Palace, рестораны и девелоперские компании в Москве. Он также владел Черкизовским рынком до его ликвидации.