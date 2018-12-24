Петербуржцы жалуются на давку в метро из-за проверки «Площади Восстания»

Центральные станции первой линии петербургской подземки, которые перетянули пассажиров закрытой на проверку станции «Площадь Восстания», не справляются с наплывом вечером 24 декабря.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, наткнувшись на закрытые двери «Площади Восстания», пассажиры рванули к ближайшим станциям. Вечерний час пик и проверка, которая продолжается больше получаса, собрали толпу в переходах и загрузили платформы «Достоевской» и «Владимирской».

По информации метро, оба вестибюля ближайшей к Московскому вокзалу станции, а также переход на «Маяковскую» закрыты с 18:24. Людей из-за подозрительных находок на «Площадь Восстания» не пускают второй раз за день.