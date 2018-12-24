Трамп пообещал исправить ошибки экс-главы Пентагона Мэттиса

Президент США Дональд Трамп рассказал о своих разногласиях с уходящим главой Пентагона Джеймсом Мэттисом. Об этом он написал в твиттере 24 декабря.

Он подчеркнул, что американские власти оказывают значительную финансовую поддержку «очень богатым» странам в военной сфере. Кроме того, эти государства пользуются большими преимуществами, которые им предоставляют США.

«Генерал Мэттис не видел в этом проблемы. Я ВИЖУ, и эта ситуация будет исправлена!», — заявил Трамп.

....We are substantially subsidizing the Militaries of many VERY rich countries all over the world, while at the same time these countries take total advantage of the U.S., and our TAXPAYERS, on Trade. General Mattis did not see this as a problem. I DO, and it is being fixed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 декабря 2018 г.

Уходящий в отставку глава Пентагона Джеймс Мэттис 24 декабря подписал приказ о выводе американских войск из Сирии, сообщал CNN со ссылкой на источник в оборонном ведомстве. По данным источника, в документе прописаны точные сроки вывода, однако телеканалу их не разгласили. Позже информацию о подписании документа президентом подтвердили в Пентагоне.

О решении вывести американский контингент из Сирии президент США Дональд Трамп объявил 19 декабря. Он объяснил это разгромом запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Трамп добавил, что с боевиками способны справиться «местные» страны, включая Турцию.

С 1 января 2019 года пост министра обороны США займёт заместитель главы Пентагона Патрик Шанахан. Об этом Дональд Трамп заявил в своем Twitter накануне.