Трамп пообещал исправить ошибки экс-главы Пентагона Мэттиса

Президент США Дональд Трамп рассказал о своих разногласиях с уходящим главой Пентагона Джеймсом Мэттисом. Об этом он написал в твиттере 24 декабря.

Он подчеркнул, что американские власти оказывают значительную финансовую поддержку «очень богатым» странам в военной сфере. Кроме того, эти государства пользуются большими преимуществами, которые им предоставляют США.

«Генерал Мэттис не видел в этом проблемы. Я ВИЖУ, и эта ситуация будет исправлена!», — заявил Трамп.

....We are substantially subsidizing the Militaries of many VERY rich countries all over the world, while at the same time these countries take total advantage of the U.S., and our TAXPAYERS, on Trade. General Mattis did not see this as a problem. I DO, and it is being fixed!