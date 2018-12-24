Почему в аэропорту Достоевского «все должно быть гениально, но мрачно, сикось-накось и в душевном раздрае»: лучшие цитаты о переименовании Пулково

Федор Михайлович родился в Москве, не любил Петербург, не дожил до зари самолетостроения, но спустя 137 лет после смерти в его честь решили назвать аэропорт в Северной столице.

коллаж "Фонтанки"

В аэропорту Пулково без шуток предлагают проводить выставки и инсталляции с участием «персонажей и образов произведений Достоевского» после вероятной победы классика во втором этапе голосования на лучшее название воздушной гавани. Такая перспектива заставила задуматься даже общественную палату, члены которой хотят теперь вернуть Петра Первого. А в соцсетях журналисты, политики, активисты и простые петербуржцы уже вовсю фантазируют, во что выльется эпопея с переименованием. Осуждающе высказался даже потомок великого писателя. «Фонтанка» собрала самые яркие цитаты.

«Это город полусумасшедших... Редко где найдется столько мрачных, резких и странных влияний на душу человека, как в Петербурге...» – Достоевский. ...Хочу посмотреть в глаза тем, кто голосовал за Достоевского в конкурсе имен для Пулково. Теперь тлен, апатия, безнадега, туман, преступление, наказание, идиоты, бесы, униженные, оскорбленные, игроки и подростки вместе с братьями Карамазовыми и Родионом Раскольниковым с топориком в руках будут мысленно преследовать всех прилетающих в Петербург. При всем уважении... Федор Михайлович, конечно, классик, но его мироощущение и ощущение Петербурга слишком специфическое для многомиллионного и разношерстного круга пассажиров Пулково», – написала Ирина Тищенко в Facebook.

«Федор Михайлович, конечно, великий писатель, но аэропорт Пулково имени Достоевского – это какой-то троллинг 90-го уровня. Я бы не хотела в такой прилетать, а старушки-процентщицы вообще должны держаться от него подальше. В аэропорту Достоевского все должно быть гениально, но мрачно, сикось-накось и в душевном раздрае. Может быть даже нассано по углам для атмосферности. Мне кажется работники «воздушной гавани» должны начать протестовать первыми – иначе бесы, карамазовщина, душевные болезни, невротики, банкротство их настигнут… И Раскольников на паспортном контроле с топором», – поделилась мнением Диана Качалова в Facebook.

«Читайте классику, господа. В «Бесах» Ф.М. Достоевского, в честь которого, к слову, назовут аэропорт в Санкт-Петербурге, все уже давно сказано», – написала Александра Гармажапова и выложила отрывок:

«Я понимаю слишком хорошо, почему русские с состоянием все хлынули за границу и с каждым годом больше и больше. Тут просто инстинкт. Если кораблю потонуть, то крысы первые из него выселяются. Святая Русь – страна деревянная, нищая и... опасная, страна тщеславных нищих в высших слоях своих, а в огромном большинстве живет в избушках на курьих ножках. Она обрадуется всякому выходу, стоит только растолковать».

Хорошая «эпитафия» для зала международных вылетов. К слову, особо одаренные фантазией петербуржцы даже предложили сменить названия гейтов и ввести особую, «достоевскую», манеру обращения экипажа к пассажирам после посадки:

«Уважаемые пассажиры, наш самолет произвёл посадку в городе-герое Санкт-Петербурге, аэропорт Пулково имени Достоевского. Напоминаем вам, что Идиотам запрещено покидать кресло до полной остановки. Первыми к выходу приглашаются Бесы из салона бизнес-класса, Бедные люди выйдут позже», – написал Иван Тертышный в Facebook.

«Гейты нового аэропорта имени Достоевского: "Игрок" (в Европу), "Преступление и наказание" (понятно куда), "Бесы" (рейсы в Москву). Добавлено в комментариях: "Бедные люди" (для бюджетных авиалиний), "Идиот" (куда ж без него), "Честный вор" (в Лондон). "Униженные и оскорбленные" (для туалетов и поста полиции). (бонус: "Право имею" – зал для официальных делегаций)», – Владислав Бачуров в Facebook.

«Я считаю, что с большим основанием на его (Фёдора Достоевского) имя могла претендовать Москва. Он там родился и туда хотел вернуться. Петербург он не принял, считая его чужеродным европейским городом. Хотя в нем вынужденно нашел своих героев», — резюмировал обсуждение правнук писателя Дмитрий Достоевский в eadaily.com.

Собрал Илья Казаков,

«Фонтанка.Ру».