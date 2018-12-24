За пост «ВКонтакте» об антифашизме прокуратура просит для жителя Петербурга три года колонии. Он подшучивал над другом

В Петербурге прокуратура запросила реальный срок пользователю соцсети «ВКонтакте» Владимиру Рязанцеву. Он обозвал антифашистом своего друга, который придерживается правых взглядов.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, вечером 24 декабря Невский суд провел прения по делу Рязанцева, которого обвиняют по статье 280 УК «Публичные призывы к экстремистской деятельности с использованием сети Интернет».

«По версии обвинения, Рязанцев 26 ноября 2014 года разместил на странице социальной сети фотоизображения, совмещенные с текстом, который, по мнению прокуратуры, содержит лингвистические и психологические признаки побуждения к насильственным действиям против группы, выделенной по идеологическому признаку «антифашисты», – уточняет пресс-служба судов города.

Прокурором пост оценен в три года колонии. Он также просит на два года запретить Рязанцеву заниматься определенной деятельностью.

Защита подсудимого просит вынести оправдательный приговор или же прекратить уголовное преследование за малозначительностью.

О деле Рязанцева стало известно благодаря сотруднице петербургского Центра «Э» Анастасии Фроловской. Она обратила внимание на пост, в котором Рязанцев посмеивался над своим другом, который придерживается правых взглядов. Рязанцев назвал его антифашистом, призывающим к «триумфу сионизма». Друзья посмеялись и забыли, а Фроловская через три года, в 2017-м, провела мониторинг соцсети и составила рапорт об обнаружении признаков преступления.

Претензий к Рязанцеву его друг не имеет, но это Центр «Э», Следственный комитет и прокуратуру не остановило.