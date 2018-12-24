«Видимо, Толоконникова была права». ФСИН подтвердила рабский труд в мордовской колонии, глава ИК отстранён

Спустя пять лет после жалоб участницы панк-группы Pussy Riot Надежды Толоконниковой на невыносимые условия труда в мордовской колонии № 14, где она отбывала наказание, Федеральная служба исполнения наказаний обнаружила там рабство. Заключенных заставляли работать до ночи и обшивать начальство.

Как сообщает УФСИН по Республике Мордовии 24 декабря, нарушение законодательства в исправительной колонии № 14 выявила комиссия центрального аппарата. Материалы проверки с указанием на незаконное привлечение осуждённых к труду направлены в следственные органы, проводится служебная проверка.

Замглавы ФСИН Валерий Максименко описывает случившееся менее сухо. По его словам, в ИК № 14 нагрянули с внеплановым визитом после очередной жалобы одной из заключённых.

«В принципе, то же, что говорила и Толоконникова. Что заставляют работать до часу ночи, что издеваются, что обшивают начальников, обшивают детей, приводят какие-то левые заказы, какие-то коммерсанты, то есть творится полное беззаконие и в этой колонии точно используется рабский труд», – цитирует Максименко издание «Говорит Москва».

Не поставленное в известность руководство попыталось было воспротивиться ревизорам из Москвы и уничтожить видеоархив. Все записи стереть не удалось, и изложенное в жалобе подтвердилось: работали с семи утра до ночи, обшивали левые заказы, которые шли в том числе на продажу.

Начальник колонии Юрий Куприянов отстранён от должности. В 2014 году он через суд пытался опровергнуть заявление Толоконниковой, которая отбывала наказание в ИК № 14 и в письме рассказывала о зоне рабского труда, насилия и пыток и не раз упоминала Куприянова. Суд в исках к участнице панк-группы Pussy Riot отказал.

Вместе с главой исправительного учреждения от обязанностей отстранены все, кто, по словам Максименко, «принимал участие». Наказание он обещает всей вертикали, включая руководителя управления по Республике Мордовии.

«Я хочу сказать, что Толоконникова была не так уж не права. И те факты, которые она говорила, нашли на сегодня подтверждение», – заявил Максименко.

Женская исправительная колония общего режима № 14 расположена в посёлке Парца, в 36 км от районного центра Зубова-Поляна. Лимит наполнения – 982 места. Швейное производство служит основным направлением деятельности. В 2012 году открыт новый швейный цех на 26 единиц оборудования — это рабочие места для ещё 37 осуждённых. Альтернативой является кондитерское производство. В колонии можно выучиться на парикмахера, овощевода, штукатура, облицовщика-плиточника, оператора швейного оборудования, слесаря швейного производства и швею. Есть клуб, театр, церковь.

Надежда Толоконникова, Мария Алёхина и Екатерина Самуцевич – участницы панк-группы Pussy Riot – были осуждены по обвинению в хулиганстве за так называемый панк-молебен в храме Христа Спасителя в Москве в 2012 году. Самуцевич вскоре заменили реальный срок отсидки на условный. Толоконникова и Алёхина были освобождены условно-досрочно осенью 2014 года.