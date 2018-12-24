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Авто
24.12.2018 18:36
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Корейский автоконцерн Hyundai создаст штаб-квартиру в России

Концерн Hyundai создает региональную штаб-квартиру в РФ (Hyundai Motor Russia & CIS Headquarters). Об этом сообщила пресс-служба концерна 24 декабря.

Подразделение возглавит генеральный директор ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», управляющего заводом Hyundai в Петербурге, Ли Ентэк. В его зону ответственности будут входить планирование и операционное управление производством в России, а также дистрибуция продукции в России и странах СНГ: Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане, Армении и Туркмении.

Это позволит обеспечить более высокую степень интеграции в рынки региона и возможность реагировать на изменение рыночных трендов и потребностей клиентов, отмечают в Hyundai.

Ранее сообщалось, что Hyundai Motor вложит в развитие производства в Петербурге 16,7 млрд рублей. В рамках специнвестконтракта, который компания планирует заключить со Смольным и Минпромторгом, она построит новый завод по сборке двигателей, который будет выпускать по 150 000 моторов объемом 1,6 литра.

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