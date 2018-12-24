За подписи в фиктивных актах при постройке школы искусств на Туристской специалист Фонда капстроительства получил судимость и штраф

Специалист Фонда капстроительства и реконструкции (ФКСР) Никита Мошуров признан виновным в превышении должностных полномочий. Его начальство еще под следствием по делу о взятке при строительстве школы искусств на Туристской улице.

О приговоре 24 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Штраф в 50 тысяч рублей Мошуров должен выплатить за махинации с документами, по которым строительная фирма «Де Люкс» Владимира Артеева отработала 25 миллионов. Акты выполненных работ, за которые из фонда перечислялись деньги, на деле оказались лишь бумагами, стройка тем временем, в период с августа 2014 года по июнь 2015-го, буксовала. Мошуров отрицать вину не стал.

Кроме подписей осужденного, в актах, а позже и в материалах уголовного дела появились фамилии начальника Управления капстроительства и ремонта комитета по строительству Смольного Сергея Клубова, управляющего ФКСР Андрея Молоткова, его заместителя Андрея Еремина, директора департамента фонда Павла Гаврильчука.

Молотков, ныне занимающий должность руководителя обособленного петербургского подразделения ФГУП «Ремонтно-строительное управление» в Управлении делами президента, также проходит по эпизоду со взяткой. Якобы на протяжении двух лет, до 2015 года, он получил от Артеева миллион рублей за общее покровительство.

В ведении Молоткова сейчас строительство судебного квартала, театра Бориса Эйфмана и жилых домов на Петроградской стороне.

Владимир Артеев был задержан в 2017 году, крупные подряды Смольного его группа компаний «Единые решения» получила во время руководства комитетом по строительству Смольного его братом, Андреем Артеевым. Школа так и не была достроена, хотя подрядчик получил из бюджета около 140 млн рублей. Врио губернатора Александр Беглов поставил очередной крайний срок для ее ввода в эксплуатацию – декабрь 2019 года.