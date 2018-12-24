Милана Тюльпанова забрала ребенка у Александра Кержакова. Она вынесла сына на мороз в майке и шортах

Александр Кержаков исполнил решение Петроградского суда и отдал ребенка Милане Тюльпановой. Еще недавно лечившаяся от алкогольной и наркотической зависимости женщина вынесла сына на мороз в майке и шортах.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 24 декабря Тюльпанова забрала ребенка из особняка Кержакова в поселке Западная Лица под присмотром судебных приставов. Она взяла на руки одетого в домашнее сына и понесла на улицу. Кержаков пытался вразумить ее. На диване лежал подготовленный зимний комбинезон, но Милана проигнорировала просьбы укутать малыша.

Петроградский суд определил место жительства ребенка с Тюльпановой на время бракоразводного процесса. Исполнительный лист поступил судебным приставам Всеволожского района. Они тоже присутствовали при изъятии, как и сотрудница отдела опеки Петроградского района.

Милана Тюльпанова до лета 2018 года проходила реабилитацию от алкогольной и наркотической зависимости. Она уверяет, что полностью восстановилась, и припоминает Кержакову домашнее насилие.