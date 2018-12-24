Под Винницей микроавтобус закрутился и отправил двухэтажный автобус из Одессы в частный двор

Пассажирский микроавтобус и двухэтажный международный автобус столкнулись утром 24 декабря в Винницкой области Украины. Пострадали четыре человека и забор.

Как сообщает пресс-служба полиции Винницкой области, авария произошла около 8 часов утра по местному времени в селе Лукашовка. По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля Ford Transit не справился с управлением, машину несколько раз развернуло и выбросило на «встречку», где она столкнулась с автобусом Van Hool, следовавшим из Одессы в Бари.

На фото с места ДТП видно, что удар пришелся в левый бок микроавтобуса. После этого большой автобус отбросило в забор одного из дворов села.

В результате аварии травмы различной тяжести получили четверо пассажиров «Форда». Троих доставили в больницу, а четертый после получения медицинской помощи от госпитализации отказался.

Произошедшее внесено в единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение водителем правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортного средства). Обстоятельства ДТП выясняет полиция.