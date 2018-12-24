Что такое форекс по-русски

Подробнее об этом рассказывает Сергей Шамраев, генеральный директор лицензированного российского форекс-дилера ООО «Телетрейд Групп»

ООО "Телетрейд Групп"/Шамраев Сергей Иванович

Сергей, расскажите, пожалуйста, что такое внебиржевой рынок форекс? Чем занимаются компании форекс-дилеры? На чём зарабатывают?

– Проще всего это объяснить на примере обменного пункта. Есть некая валюта. Доллар, евро, ещё какая-нибудь. Цена покупки этой валюты в обменном пункте немного выше цены продажи. Условно, вы можете купить доллар по 58 рублей, а если захотите продать его обратно — у вас его возьмут по 56. Собственно, вот эта разница и есть заработок обменника. Фактически, форекс-дилер — это посредник между клиентом и глобальным валютным рынком.

Помимо этого, у форекс дилера спред (то есть разница между ценой покупки и продажи валюты) измеряется не рублями (а это несколько центов), а тысячными и десятитысячными долями цента.

- Какие финансовые инструменты предоставляет компания своим клиентам?

Согласно требованиям российского Центробанка – это торговля на 28 валютных парах. То есть наиболее популярных мировых валютах. При этом хотелось бы отметить, что из–за жесткого регулирования ЦБ, мы не предлагаем контракты на разницу в стоимости (например, акций, нефти или металлов) или криптовалюты. Подчеркну, что это пока. Вполне возможно, что ЦБ несколько смягчит регулирование и в будущем мы сможем предложить нашим клиентам больше привлекательных инструментов.

- Насколько важно наличие лицензии у форекс-дилера? Что это означает для клиента?

Это крайне важно!

В России многослойная правовая защита. Сохраняется вся информация: котировки, сделки, даже IP-адреса. Деньги клиента отделены от денег самой компании и хранятся на отдельных же счетах. Все поставщики ликвидности определены законодательно списком.

Кроме максимальной корректности работы российского форекс-дилера нужно отметить систему страхования счетов. Счета, открываемые в российской компании, застрахованы.

- Кто ваши клиенты: в основном новички?

Клиенты очень разные. Конечно, большинство новых клиентов — это новички на валютном рынке. В России вообще уровень проникновения брокерских счетов очень низкий, порядка 1% от всего населения. В Европе это порядка 20%, в США — около 70%. То есть у нас приток происходит за счёт людей, которые раньше никогда не торговали на финансовых рынках.

Тем не менее, есть не очень большое количество профессиональных трейдеров. Людей, которые хорошо разбираются в предмете и делают выбор в пользу компании из-за торговых условий, удобства работы и тому подобных факторов.

- Насколько это рискованный вид бизнеса для компании и для клиента?

Наша бизнес-модель мало отличается от обычных брокерских операций. Только брокер зарабатывает на комиссии, а мы на спреде, поскольку заключаем сделки на международном рынке от своего имени. Нам непринципиально, торгует клиент в плюс или в минус, для нас главное, чтобы он торговал, а мы зарабатывали на разнице цены покупки и продажи. Поэтому, кстати, мы заинтересованы в том, чтобы клиент торговал долго. Месяцами и годами.

При этом надо понимать, что существуют риски, связанные не с бизнесом компании как таковым, а с самой природой финансовых рынков. Торговые риски. И тут на первое место выходит вопрос финансовой грамотности. Клиент должен понимать, что он делает на рынке, зачем, правильно ли он управляет своими средствами и так далее.

- Отсюда неизбежно следует следующий вопрос. Что делать с низким уровнем финансовой грамотности в России?

Просвещать население, других путей нет. Мы со своей стороны предлагаем множество способов повышения финансовой грамотности. Это и методическая литература, это и онлайн-курсы, это и очные курсы в наших офисах и офисах Академии трейдинга ТелеТрейд.

Мы считаем, что финансовой грамотности необходимо учиться с юного возраста, это действительно нужные любому человеку знания. Поэтому наша компания участвует в разработке вопросов для олимпиады по финансовой грамотности среди школьников. Работы пока очень много, но прогресс есть, и это обнадёживает.

Среди глобальных, социальных проектов компании – создание конкурса региональной финансовой журналистики «Рублевая зона». Ведь именно перед журналистами стоит задача образовывать, доносить верную информацию, и понятно рассказывать о сложном. А финансы не терпят небрежного отношения.

В преддверии Нового года хочется пожелать, чтобы 2019 год принес всем удачи в делах и финансового благополучия.

Общество с ограниченной ответственностью "Телетрейд Групп". Лицензия №045-13980-020000 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности Forex-дилера от 12.05.16. Является членом саморегулируемойорганизации в сфере финансового рынка, Ассоциации Forex-дилеров: http://sroafd.ru

Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны