Многолетний глава Росстата отправлен в отставку после статьи "Фонтанки". При нем ведомство критиковали за «красивые цифры»

Премьер-министр России принял отставку главы службы государственной статистики.

«Освободить Суринова Александра Евгеньевича от должности руководителя Федеральной службы государственной статистики по его просьбе», – говорится в распоряжении, которое 24 декабря подписал Дмитрий Медведев.

Суринов руководил ведомством с 2000 года. Цифры Росстата иногда ставились под сомнение. Так, данные РАНХиГС по поводу роста сельского хозяйства показали, что показатель в 20,7% в 2018-м был сильно завышен. Ранее темпы иностранных инвестиций, которые представили в Росстате, показались неправильными Минэкономразвития. В самом ведомстве, как накануне писала "Фонтанка", много раз отрицали завышение показателей.

Теперь службу возглавит директор департамента госуправления Минэкономразвития Павел Малков.

Федеральная служба государственной статистики имеет 56 региональных и 11 межрегиональных подразделений. В своих годовых отчетах Росстат не указывает численность персонала. Судя по числу награжденных работников в 2017 году (26,4 тыс. человек), количество сотрудников может достигать нескольких десятков тысяч. Их средний возраст — 44–46 лет. Деятельность ведомства полностью покрывается федеральным бюджетом. На 2018 год Росстату было выделено 16,6 млрд рублей, на 2019–2020 годы — 17,3 млрд и 33,2 млрд рублей соответственно.