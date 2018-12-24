Владимир Быстров: "Ситуация с Кокориным и Мамаевым - посмешище"

Бывший полузащитник футбольных клубов «Зенит» и «Спартак» Владимир Быстров дал характеристику арестованным за избиение Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

«Я знаю Пашку, знаю Кокору – это адекватные футболисты и хорошие люди. Да, выпили, да, повели себя неправильно, но понесли наказание. Говорить, что они опасны для общества, – полный бред! Подобных ситуаций миллион, но нам на их примере показывают, какие есть жесткие рамки. На мой взгляд, домашнего ареста до суда было бы достаточно, продлевать срок заключения не было никакой необходимости, люди должны были встретить Новый год с детьми, с семьями. Все, что происходит, просто посмешище, которое не красит ни органы, ни правосудие», – цитирует Быстрова «Спорт день за днем» .

По версии следствия, утром 8 октября футболисты «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании нескольких человек в состоянии алкогольного опьянения избили водителя Первого канала Виталия Соловчука, чиновника Минпромторга Дениса Пака и директора НАМИ Сергея Гайсина. Им предъявлено обвинение по одному эпизоду 213-й статьи УК («Хулиганство») и по двум 116-й («Побои»). По решению Тверского районного суда Москвы арест Кокорина и Мамаева продлен до 8 февраля 2019 года.

Ранее арестованных поддержали многие другие футболисты, включая игроков «Зенита» и главного тренера Сергея Семака .