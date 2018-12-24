Ольга Трошева: «Рост цен на жилье – закономерный процесс»

Рынок строящейся жилой недвижимости Санкт-Петербурга снова находится на пике роста. Предполагается, что к концу 2018 года будет продано порядка 4,8 млн квадратных метров жилья – такие прогнозы дает ведущий Консалтинговый центр «Петербургская Недвижимость». С его руководителем Ольгой Трошевой мы поговорили о том, чем новостройки в Северной столице покупателей привлекают и что ждет рынок в следующем году.

Жилой комплекс «Статус у парка Победы». Фото предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость».

- Как проявил себя рынок жилья в течение этого года? Какие тенденции вы бы отметили и с чем они связаны?

– В течение всего года рынок очень активен. Спрос имеет все шансы повторить рекордные показатели четырёхлетней давности, когда падение курса рубля спровоцировало ажиотажные продажи. Предполагаю, что к концу года объем спроса составит порядка 4,8 млн кв. м. жилья. Среди основных причин – ставки по ипотеке и покупательские настроения в ожидании перемен на первичном рынке недвижимости. Люди по-прежнему стремятся сохранить сбережения, вкладывая деньги в недвижимость. Другой тренд – повышение цен. С начала года мы зафиксировали прирост средней цены предложения в массовом сегменте порядка 7% в Петербурге и 10% в пригородной зоне Ленобласти. На самом деле это закономерный процесс, так как в последние годы средняя цена росла медленно, часто – ниже или на уровне инфляции. Плюс ко всему, движение цен вызвала покупательская активность и, как следствие, вымывание предложения.

- Чем может привлечь покупателя рынок жилых новостроек Петербурга, что может предложить особенного?

– Самые главные ожидания покупателя – это высокое качество строительства и новые нестандартные решения в сочетании с доступной ценой. В последнее время все активнее развивается новый формат – высокий комфорт-класс. Это принципиально иной взгляд на дома, для которых обязательна хорошая локация, нестандартная архитектура и улучшенные характеристики. При этом цена ниже, чем в проектах класса «бизнес». Среди других новинок – появление интересных форматов квартир. Например, планировки с возможностью оборудовать сауну, зимний сад или даже домашний камин. У людей появился широкий выбор вариантов, подходящих под разный бюджет.

- Какие районы Петербурга считаются популярными среди покупателей доступного жилья (эконом и комфорт) сейчас, и почему именно они?

– Максимальный спрос приходится на проекты КОТ с удаленным от центра местоположением, ввиду более низкого бюджета покупки. Средняя цена в таких объектах – 100 тысяч рублей за кв. м., в редевелопменте – почти 120 тысяч. Поэтому наибольшей популярностью в Петербурге пользуются проекты в районе реки Каменки в Приморском районе и Парнаса в Выборгском. Хорошо востребованы и более престижные локации, проекты освоения бывших промышленных территорий «серого пояса». Например, за Обводным каналом в Московском районе, или вдоль Октябрьской набережной и Дальневосточного проспекта. Но если рассматривать спрос вместе с пригородными зонами, то самым популярным районом в петербургской агломерации является Всеволожский с минимальной ср. ценой предложения по сравнению с районами города – 70 тысяч за кв. м.

Площадь Европы в микрорайоне «Семь Столиц». Фото предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость».

- Какие прогнозы вы можете дать на будущий год?

– В следующем году следует ожидать относительно стабильного спроса, суммарно он может достичь 4 млн кв. метров, и продолжения роста цен. Хочу отметить, что прогнозы по развитию рынка, находящегося в условиях законодательных изменений, весьма условны. Эскроу-счета и прочие нововведения усложнят жизнь застройщиков. Есть вероятность, что рынок будет несколько уменьшаться и консолидироваться за счет крупных компаний. Большое значение имеет, как поведет себя ставка ЦБ, влияющая на ипотеку и прямо коррелирующая с притоком ипотечных клиентов, а их сейчас большинство.

Жилой комплекс «Стрижи в Невском». Фото предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость».

- Консалтинговый центр «Петербургская Недвижимость» в этом году отметил свой 10-летний юбилей. Какие итоги работы можете подвести? Чем еще, помимо авторитетных маркетинговых обзоров, занимается компания?

Да, известный в отрасли бренд КЦ «Петербургская Недвижимость» создан в 2008 году, но на рынке мы практически с истоков его активного формирования. Отраслевым экспертом в сфере недвижимости являемся с 1996 года.

Сегодня наша аналитика охватывает 100% рынка, буквально каждый объект. Во многом это происходит за счет обладания информацией от одноименного ведущего брокера «Петербургская Недвижимость», с которым мы входим в один холдинг Setl Group. Поэтому покупательские предпочтения, движения спроса и цен, изменения в объеме предложения мы можем отслеживать оперативно. Те жилые комплексы, которые «Петербургская Недвижимость» не продает, анализируем по другим доступным нам источникам. Всю информацию аккумулируем в единой аналитической базе, позволяющей рассчитывать самые разные показатели. Обладая такими компетентными данными, мы продолжаем консультировать участников строительного рынка – и застройщиков, и инвесторов. Выигрывает от этого прежде всего потребитель, получающий качественный интересный продукт, отвечающий современным требованиям.

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Статус у Парка Победы» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/status-u-parka-pobedy

ЖК «Стрижи в Невском» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/strizhi

ЖК "Семь столиц" – застройщик ЗАО "Развитие территорий", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/sem-stolits-7-stolits/declarations