Финскую визу сделают за три недели
Рождество у финнов и Новый год увеличивают срок оформления финской визы. При подаче заявления на этой неделе надеяться на получение готового шенгена можно в середине января 2019 года.
Генеральное консульство Финляндии в Петербурге называет следующие даты выдачи:
|Подача документов
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Выдача документов
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24.12
|15.01
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25.12
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15.01
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26.12
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16.01
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27.12
|17.01
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28.12
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17.01
Генеральное консульство закрыто 24–26 декабря (в эти дни финны отмечают Рождество), а также 1 и 7 января. Документы не принимают также 31 декабря и 2 января. Региональные визовые центры закрыты с 31 декабря по 8 января.
Ранее сообщалось, что спрос на финскую визу сократился на 7%. По итогам нынешнего года Генконсульство ожидает 540 тысяч визовых заявлений.
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