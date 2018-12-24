Финскую визу сделают за три недели

Рождество у финнов и Новый год увеличивают срок оформления финской визы. При подаче заявления на этой неделе надеяться на получение готового шенгена можно в середине января 2019 года.

Генеральное консульство Финляндии в Петербурге называет следующие даты выдачи:

Подача документов Выдача документов 24.12 15.01 25.12 15.01 26.12 16.01 27.12 17.01 28.12 17.01

Генеральное консульство закрыто 24–26 декабря (в эти дни финны отмечают Рождество), а также 1 и 7 января. Документы не принимают также 31 декабря и 2 января. Региональные визовые центры закрыты с 31 декабря по 8 января.

Ранее сообщалось, что спрос на финскую визу сократился на 7%. По итогам нынешнего года Генконсульство ожидает 540 тысяч визовых заявлений.