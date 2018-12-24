К Кержакову на свидание пришли Милана и Наталья Тюльпановы. Эскорт-поддержку им оказывают приставы

Особняк Александра Кержакова в поселке Западная Лица Всеволожского района посетила делегация во главе с пока еще его женой Миланой Тюльпановой. Ее морально поддерживают мама Наталья и судебные приставы.

Как стало известно «Фонтанке», в шестом часу вечера 24 декабря бывший футболист «Зенита» открыл дверь гостям, и они прошли в просторный холл с новогодней елкой. Предпраздничный торт, учитывая нервозность обстановки, не предполагался, но Тюльпановы и приставы не пришли с пустыми руками. У них есть определение Петроградского районного суда о месте жительства общего ребенка с Миланой на время бракоразводного процесса.

Александр Кержаков не хочет отдавать сына, но и не исполнять решение суда тоже не желает. Стороны ведут переговоры. У каждой есть свои аргументы.

Бракоразводный процесс в Петроградском суде сопровождается взаимными обвинениями в дурных привычках. Кержаков и Тюльпанова отправлены на экспертизу, в том числе к наркологу. Экс-футболист предложил заключить мировое соглашение. Оно предполагает постоянное пребывание ребенка с отцом.

Милана и Наталья Тюльпановы и раньше приходили в дом Кержакова. В сентябре 2018 года они пытались перелезть через забор, о чем спортсмен через адвокатов рассказал суду.