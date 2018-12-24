Вице-премьер Голодец: РФС должен решить проблему с проведением футбольных матчей в холодный сезон

Календарь чемпионата России по футболу нужно составлять так, чтобы избежать матчей при низких температурах. К этому Российский футбольный союз призвала вице-премьер, заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец в эфире телеканала «Россия-24».

По мнению вице-премьера, после проведения домашнего чемпионата мира по футболу российский футбол перешел «в новую лигу по уровню зрелища, по уровню привлечения зрителей, по уровню организации, по уровню стадионов». Поэтому, считает Голодец, чтобы соответствовать этому уровню, нужно решить ряд проблем, в том числе и с календарем проведения игр.

«Нам очень важно, чтобы календарь был составлен таким образом, чтобы люди у нас не мерзли. При минус 14 матчи проводить нельзя, мы это все знаем и хорошо помним», – сказала Голодец.

1 декабря в Красноярске при температуре воздуха минус 14,9 градуса прошел матч чемпионата Российской премьер-лиги по футболу между местным «Енисеем» и грозненским «Ахматом» (1:1). По действующему регламенту РФС команда имеет право отказаться от участия в матче только при температуре минус 15 и ниже. В перерыве встречи вратарь «Енисея» Давид Юрченко назвал решение провести игру «издевательством над спортсменами и болельщиками».