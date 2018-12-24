Восемь новинок и девять обновок: «АвтоВАЗ» поделился планами на будущее

Компания «АвтоВАЗ» до 2026 года намерена выпустить 8 новых моделей автомобилей и 9 фейслифтов. Какие именно модели ждет «подтяжка лица», не уточняется.

В 2018 году «АвтоВАЗ» набрал 400 новых инженеров, а также провел встречи со студентами крупнейших вузов Поволжья, отмечает 24 декабря пресс-служба марки. В компании стартовала программа по улучшению условий труда сотрудников предприятия. Она рассчитана на 2018 – 2020 годы, и в общей сложности на нее выделено 3,178 миллиарда рублей.

В июне этого года компания запустила в продажу LADA Vesta Cross sedan. Автомобиль сочетает кузов седан с дорожным просветом кроссовера – 203 мм. В августе на рынок вышло новое семейство LADA Granta – седан, хэтчбек, универсал и лифтбек. В ноябре стартовали продажи LADA XRAY Cross.

Кроме того, на Московском автосалоне «АвтоВАЗ» помимо 4 новых моделей представил концепт-кар LADA 4х4 VISION.