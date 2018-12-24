Конституционный суд разрешил владельцам жилья с индивидуальным отоплением не платить дважды

Собственники квартир, самостоятельно обогревающие свои квадратные метры, не должны получать квитанции за центральное отопление, которое не подведено к их жилью. Конституционный суд постановил разделить оплату за центральное и индивидуальное отопление.

Как следует из постановления, 24 декабря опубликованном на сайте КС, присмотреться ко второму абзацу пункта 40 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах просили Валентина Леонова из Таганрога и Николай Тимофеев из Чувашии.

Квартиры обоих не подключены к теплосетям всего дома и находятся на индивидуальном отоплении. Комфортную температуру обеспечивает автономный газовый котёл — Леонова и Тимофеев установили такой за свой счёт и по всем правилам. Несмотря на это, оба стали получать счета, в которых плата рассчитывалась как за собственные отопительные системы, так и за основные сети отопления.

Размер платежей граждане попытались оспорить в местных судах, но потерпели неудачу. В судах им объяснили, что они проживают в многоквартирном доме, соответственно должны оплачивать и обогрев общих помещений, благодаря которому повышается температура и в квартирах заявителей.

В КС согласились, что взимать плату за отопление общедомового имущества законно и справедливо. Однако собственники квартир с индивидуальной установкой вынуждены в этом случае компенсировать и собственное отопление, и центральное, из которого невозможно выделить только плату за общее имущество.

В результате собственники таких помещений оказываются в худшем положении по сравнению с соседями. Кроме того, переход на самостоятельное отопление зачастую является вынужденным, отметили в КС, признав, что практика двойных платежей распространена.

Оспариваемая норма признана неконституционной.

«Правительству РФ надлежит незамедлительно внести в нормативные документы необходимые изменения. До этого момента необходимо руководствоваться методическими рекомендациями Минстроя РФ, которые должны быть утверждены в кратчайшие сроки», – говорится в постановлении Конституционного суда.

Дела заявителей подлежат пересмотру. Это же касается и других решений, которые были основаны на оспоренной норме.

Ранее Конституционный суд разобрался, можно ли обрекать весь дом на оплату тепла по нормативу, если недобросовестные соседи демонтировали индивидуальные счётчики в своей квартире.