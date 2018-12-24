У побережья Камчатки произошло землетрясение

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1 у берегов Камчатки.

Об этом 24 декабря сообщается на сайте Камчатского филиала Геофизической службы Российской академии наук.

По его данным, эпицентр стихии располагался примерно в 97 км от села Никольское (остров Беринга, Командорские острова). Очаг землетрясения находился на глубине 51 км. Землетрясение произошло в 15:41 мск (00:41 вторника по местному времени). О возможных разрушениях и жертвах сообщений нет.