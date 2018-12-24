«Домашка» или жизнь: чему учатся дети, которым задают слишком много

Министр просвещения РФ Ольга Васильева рассказала, сколько времени должны тратить школьники на выполнение домашних заданий по санитарным нормам. И ведь учителя эти нормы знают и должны их придерживаться. Опрос читателей «Фонтанки» показал — двое из троих сидят над уроками гораздо дольше. В результате вокруг «домашки» вырос вполне «черный» рынок услуг.

Юрий Мартьянов/Коммерсантъ

По санпину, который процитировала в интервью «Российской газете» Ольга Васильева, первоклассники от д/з освобождаются, во 2 – 3-х классах уроки положено делать не больше 1,5 часов в день, в 4 – 5-х – максимум 2 часа, в 6 – 8-х — 2,5 часа, в 9 – 11-х — не больше 3,5 часов. А еще нельзя задавать уроки на выходные.

Впрочем, это правило повсеместно нарушается: выходит, что в пятницу нельзя задавать уроки по предметам, которые есть в расписании в понедельник. А на вторник уже можно — и ученик уже сам решит, оставить задание на вечер понедельника или все-таки сделать заранее, в воскресенье.

В опросе «Фонтанки» в соцсети "ВКонтакте" за два часа поучаствовали около 700 человек. Из них 200 зашли, только чтобы поглазеть на результаты, остальные — по делу. Выяснилось, что в каждой возрастной группе число школьников, которые вынуждены делать уроки дольше нормы, вдвое превышает число счастливчиков, которые в эту норму укладываются. В общей сложности 55% детей тратят на уроки дома времени больше, чем насчитали в минпросвете. У 20% участников опроса дети справляются с домашкой так быстро, что они даже не замечают, когда и при каких обстоятельствах это произошло.

Сколько задач по математике или упражнений по русскому языку задавать, определяет сама школа и прописывает это в специальном акте или положении. Должны учитывать методические рекомендации или особенности образовательного учреждения. Сформулировано это может быть, например, так: «Норма домашнего задания на письменных предметах не более 50% от объёма выполняемой работы на уроке». В документе может содержаться памятка для учителя, рекомендующая не давать задания, которые могут привести к перегрузке обучающихся. А дальше — дьявол в мелочах.

Очевидно же, что все дети в классе разные, и то, что одного слегка напряжет, другого может перегрузить. К тому же не понятно, в каких единицах измерять объем пройденного на уроке. В упражнениях? А почему не в строчках или байтах? А если по трем предметам три разных учителя зададут по 50% от пройденного материала, то ученик попадет на все 150%.

Руководитель общественной организации «Родительское собрание» Константин Долинин считает, что слишком большие домашние задания – распространенное явление, связанное с тем, что учитель перекладывает проблемы с подачей материала на плечи родителей.

«Несерьезно в наше время прописывать эти нормы санпинами, – говорит Долинин. – Проблема в том, что между родителями и школой нет связи. Давно уже изменились форма и технологии подачи материала. Но школа себя ставит выше родителей, зачастую превращаясь в способ высасывания денег. Ребенок получает тройку. Ему говорят: надо позаниматься дополнительно, сам же учитель намекает на платное репетиторство. Это незаконно, но это реальная жизнь».

– Добиваться перемен, по его мнению, можно и нужно – но только переговорами с администрацией школы. «Если администрация неадекватна, то надо обращаться в прокуратуру. Там есть отдельный сотрудник, который отвечает за защиту прав детей, – говорит руководитель «Родительского собрания». – Но все мамы и папы боятся конфликтов в школе. И дети — заложники этой системы, пагубной и порочной. Я знаю случаи, когда родители вынуждены менять школы. Главная причина в том, что директор там — настоящий диктатор. Его зарплата в пять раз больше, чем у любого учителя... Нельзя решить проблему без изменения системы образования. Надо, чтобы должность директора зависела от родителей, а не от чиновников.

Проблема д/з отнюдь не надуманная. Вот как рассказывают об этом пользователи форума питерских родителей Littleone.

«Утром дочь сделала 3 номера по математике, по русскому языку – 2 текста с заданием, английский – выучила текст, – пишет мама пятиклашки Людмила Дмитриевна. – Литературу успела прочесть вчера. Уроки, которые не каждый день, старается делать заранее. Что-то делается на перемене. Что-то в пути, то же самое аудирование – по дороге в школу, если на машине». Один номер по математике в данном случае — это шесть примеров.

«Да на уроки 3 часа [тратим], обычная гимназия, – пишет еще один родитель ученика пятого класса, пользователь с ником WIIND. – Математика, русский, английский по 30 минут – уже 1,5 часа. Эти предметы – каждый день, и на другие лит-ра/история/биология/география/французский 1-1,5 часа».

Норма для этого возраста, как мы помним, — не больше двух часов «домашки» в день.

«Я придерживаюсь мнения, что уроки делаются столько времени, сколько на них есть, – пишет пользователь Полет Бабочки. – У нас по-разному бывает, сын может и целое воскресенье убить, чтобы все на неделю сделать, а вот в эти выходные вообще ни минуты, ну и все равно с несделанными не пойдет, просто не будет тупить и где-то помощи попросит (надеюсь)), а что-то уже начал делать в будни. А если еще попросить сдать мамочке телефон с классным чатом, то вообще дело быстро может пойти )))».

В сети можно найти много лайфхаков, как сократить время выполнения домашних заданий. Все легитимные советы сводятся более-менее к следующему: ребенок должен быть выспавшийся, накормленный, помещенный в абсолютно изолированное пустое помещение с белыми стенами, полом и потолком и хорошо зашторенными, никак не выделяющимися на фоне окнами. В центре помещения — стол с учебником. Рядом с ребенком можно изолировать помогающего родителя. В остальном авторы советов не могут сойтись даже в том, с какого задания начать — с самого простого или с самого сложного. Если что, мы рекомендуем начинать со среднего, не ошибетесь.

У проблемы есть и еще одна сторона, экономическая. Замордованные работой и бытом родители приучаются пользоваться «помощью зала» за мзду малую начиная со средних групп детского сада. Самые нарядные поделки на всех этих выставках «Здравствуй, осень» оказываются покупными. Какие-нибудь «грибочки из лесочка» из клея и ниток или «заяц рождественский» с гофрированными ушами могут стоить рублей пятьсот. Что-нибудь более сложносочиненное — до полутора тысяч.

На почве непосильного д/з давно вырос обширный рынок услуг. Он оперирует микроскопическими суммами, промышляет бартером и активно вовлекает несовершеннолетних с обеих сторон виртуального прилавка. В социальной сети «ВКонтакте» кишат некрупные группы, связанные с обсуждаемым вопросом. «Кто поможет с заданием по английскому за стикеры))) Задание вроде не сложное». «Сделаю вам задание по АНГЛИЙСКОМУ по цене шоколадки (в районе 40 – 100 р., в зависимости от сложности задания или подорожания шоколадок :), 1-10 класс, писать в лс!». «Помогу с работами по математике, химии, английскому языку и русскому. Домашняя работа – от 30 рублей (зависит от количество заданий). Самостоятельная работа – от 80 рублей (зависит от сложности). Контрольная – от 150 рублей. Написать сочинение – от 100 рублей. Перевод текста – от 30 до 100 рублей. Реферат – от 100 рублей (зависит от объема и сложности)». «Решу задания за 10-20 руб (все зависит от сложности); если нужно подготовить вас к ОГЭ по математике по заданиям, которые вы не понимаете, то я скидываю вам ВСЮ теорию, снимаю видео с решением примеров и подробным объяснением. Данная услуга стоит 30-50 руб. Опять же зависит от сложности задания. Переводы осуществляются на карту, гарантии существуют. К слову, я сдала ОГЭ по математике на 30 баллов 5-9 класс!!!!». Эти объявления пишут сами дети, и, как можно понять из расценок, ориентированы они на заказчика, который сэкономил на школьных обедах.

Не хочешь платить каждый раз – на том же «Авито» можно разжиться сборниками с готовыми домашними заданиями рублей по 100 за штуку, главная проблема — подобрать тот, что стыкуется с твоим комплектом учебников.

Если на кармане есть рублей 500, а задания надо сделать на «отлично», можно пойти на сайт поиска взрослых фрилансеров. Большинство из них специализируются на английском языке, но есть и многостаночники, готовые сделать д/з по любому предмету. Есть сайты, куда можно зайти с улицы и сразу сделать заказ. Есть и такие, на которых надо сначала зарегистрироваться, потом зайти по упавшей в почту ссылке, вывесить фото страницы с домашним заданием и ждать, когда сбегутся исполнители, каждый из которых предложит свою цену. Можно устроить аукцион, можно поторговаться, можно просто поругаться со всеми и пойти в «ВК», где сделают за шоколадку. Перед ленивым, но сообразительным школьником разворачивается бескрайний мир возможностей — был бы смартфон с выходом в интернет, а это сейчас не экзотика.

Педагог Дима Зицер считает домашние задания ни больше ни меньше как попыткой системы вмешаться в личную жизнь человека. «Вместо того, чтобы строить свое свободное время и самостоятельно принимать решения, человек, перегруженный домашними заданиями, учится забивать и на уроки, и на все остальное вокруг. Ничего от этого не происходит, кроме рождения ненависти к обучению, – говорит он. – Учитель не может определить, укладывается ли заданное им на дом в нормы. Вместо этого педагог должен ответить себе на вопрос: чего я хочу? И если ответить на этот вопрос, 90% учителей откажутся от домашнего задания. А те задания, которые останутся, будут даваться в такой творческой форме, что дети, весело повизгивая, сами будут бежать в школу».

«То, что учителя не имеют права не задавать домашнее задание, — миф, – говорит Зицер. – Обязанность задавать уроки на дом не прописана нигде. Домашнее задание — это просто форма обратной связи, но в самом примитивном, животном смысле. Учитель же имеет право организовать пространство урока так, чтобы инициатива сделать что-то дома исходила от детей, — взрослым после просмотра спектакля иногда хочется ведь почитать пьесу или посмотреть что-то еще этого режиссера».

Обратную связь, по его мнению, родители должны давать на родительских собраниях. Если педагоги эту обратную связь не слышат, но вы знаете, что в другом районе есть хорошая школа и вас готовы туда принять, — возможно, лучше даже переехать, но перейти в эту школу.

«Ситуация со школой – не безвыходная абсолютно, – говорит Дима Зицер. – Представьте себе химчистку, в которую вы прибежали, бросили мешок с вещами на пол: сделайте мне чисто, а я заберу через 10 лет. Это так не работает. Но не надо настраиваться на борьбу. Надо вступать в диалог. Учителю тоже есть что сказать. Вот этот материал должен быть освоен. Есть другие способы это освоить? Давайте вместе поищем?»

На рынок «домашки», по мнению педагога, дети выходят, чтобы купить там право на себя, на свое время и жизнь. «Это ужас и кошмар. Это учит наших детей выкручиваться, – говорит Дима Зицер. – Учит тому, что учение — зло, потому что оно у меня отбирает меня самого. А на самом деле учение — это способ самого себя обрести».

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»