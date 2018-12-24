Audi подбил маршрутку на «встречке» в Колтушах, пострадали 4 пассажира

Во Всеволожском районе Ленобласти кроссовер вылетел в лоб маршрутному такси. В результате четверо пассажиров микроавтобуса получили травмы, в том числе серьезные.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 14:20 24 декабря в поселке Колтуши, у дома 4 по Школьному переулку, мужчина лет тридцати на кроссовере Audi по неизвестной причине выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с микроавтобусом Peugeot Boxer маршрута №492.

В маршрутке пострадали пассажиры: мужчина и три женщины. Одна из женщин получила тяжелые травмы, у остальных – состояние средней тяжести. В ГИБДД ведут проверку.