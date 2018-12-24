«Девочка должна сформироваться, прежде чем выступать со взрослыми». Пора ли менять правила в женском фигурном катании

Конфузом завершился чемпионат России по фигурном катанию. В женских соревнованиях весь подиум заняли 14-15-летние, но они еще не могут выступать на чемпионатах Европы и мира. «Фонтанка» опросила олимпийских чемпионов и ведущих тренеров - стоит ли повышать возрастной ценз для фигуристок.

Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная //кадр из прямой трансляции//www.1tv.ru

Итоги женских соревнований на взрослом чемпионате России по фигурному катанию в Саранске шокировали. Первой стала 14-летняя Анна Щербакова (229,78 балла). Серебро досталось ее ровеснице Александре Трусовой (229,71). Третья – 15-летняя Алена Косторная (226,54). Соревнования были отборочными для участия на чемпионате Европы-2019, который пройдет в Минске 21 – 27 января, но ни одна из призерок не поедет на континентальное первенство. Согласно правилу 108 регламента соревнований, в турнире могут участвовать спортсменки, которым до 1 июля исполнилось 15 лет. (Косторной исполнилось 15 лишь 24 августа). В итоге на чемпионат Европы отправятся 18-летняя Станислава Константинова, ставшая на чемпионате России четвертой, и 16-летняя Алина Загитова, финишировавшая лишь пятой. На третью путевку претендуют 16-летняя Софья Самодурова (шестое место) и 19-летняя Евгения Медведева (седьмое).

В связи с этим мы решили обратиться к профессионалам с вопросом: может, нужно перестать издеваться над детьми и повысить возраст для выступления на взрослых соревнованиях?

Евгений Плющенко, двукратный олимпийский чемпион:

– Повысить возраст можно. С какого возраста? Лет с 16 девчонок уже можно допускать на взрослые соревнования. 14 – 15 лет – еще дети. Либо проводить для этой категории какие-то отдельные турниры. Хотя есть тот же юниорский чемпионат России. Но это сугубо мое мнение. Ну и что, что у юниорок более сложные программы. Эти девочки еще не сформировались во взрослых спортсменок. У них другое тело, другая вёрткость, другая быстрота, другой вес. Если они так же будут кататься в 17 – 18 лет, им большое уважение. И я думаю, что некоторые из девочек, которые выступали сейчас на чемпионате России, будут так кататься. Но не все.

Понимаю, некоторые переживают, что при повышении возраста мы потеряем какое-то количество спортсменов, которые не захотят ждать перехода во взрослое катание. Но я вам еще раз говорю, что женское фигурное катание — это другая пластика, другая харизма, другие эмоции, другие чувства. Это широта катания. Я прекрасно помню, как каталась на Олимпиаде-98 Тара Липински и как каталась Мишель Кван. Мишель была постарше, и ее катание было совершенно другим. Это было выступление взрослого спортсмена. Но выиграла 15-летняя Липински, хотя ее катание было на тот момент еще девчачьим.

Татьяна Навка, чемпионка Олимпиады-2006:

– Я против того, чтобы таких маленьких девочек допускать до взрослых соревнований. На мой взгляд, девочки должны достигнуть определенного возраста, прежде чем начинать выступать на таком уровне. Иначе можно ранить детскую психику, да и для организма не совсем полезны такие страшные нагрузки. Поэтому я бы установила какую-то возрастную рамку для выхода во взрослые соревнования. Здоровье и психика человека важнее любого соревновательного принципа.

Есть ли закономерность, что юные чемпионки потом быстро пропадают? Это не тенденция, а законы природы. В 16 – 17 лет девочка только начинает оформляться, и, естественно, она меняется и психологически, и физически. Это нормально, это природа женщины. Поэтому девочка должна сначала сформироваться, прежде чем начинать выступать на взрослом уровне. Выходят дети, выигрывают, а потом с ними происходят естественные изменения – и многие с этим не справляются. Конечно, есть исключения, и побеждать должен сильнейший... Но мое мнение: всему свое время. Есть же законы, например, что замуж нельзя выходить в 14 лет. Минимальный возраст для выступления во взрослых соревнованиях – 16 – 17 лет. Даже, может быть, 18. Пожалуйста, кто хочет – прыгайте, делайте, что хотите, но все-таки человеческое здоровье важнее.

Валентин Писеев, почетный президент Федерации фигурного катания России:

– Думаю, что в будущем возрастной ценз однозначно поднимут. Мое мнение: выступать на взрослом уровне должны спортсмены от 16 лет. Конечно, сейчас существует проблема, и она должна быть разрешена на следующем конгрессе ISU. Да, 14-летние фигуристки очень здорово катаются, прыгают, но у нас женское катание, а не детское.

Знаю, что есть идея ввести порог от 17 лет, но на мой взгляд – оптимальнее с 16 лет. По-моему, в художественной гимнастике тоже так. 16 лет — это уже вполне взрослый человек.

Проблема только в том, что многие страны не заинтересованы в этом. Это у нас много спортсменов высокого уровня, а у других – нет. У них, допустим, есть одна спортсменка, и она выступает и среди юниоров, и среди взрослых. Очень важен период 14 – 15 лет, когда происходит переход из детского катания в женское. Организм созревает, и очень важно в этот период сохранить все самое лучшее, что есть у фигуриста.

Алексей Мишин, заслуженный тренер СССР, тренер Евгения Плющенко и Елизаветы Туктамышевой:

– Когда лев гонится за страусом по пустыне, и страус чувствует, что ему не убежать, он закрывает голову крылом и ждет, что произойдет. Думаю, что нам не надо «закрываться крылом» в связи с появлением юных и талантливых фигуристок. И потом, какой смысл сейчас об этом говорить? На четыре года принято положение. Об этом надо было говорить раньше, накануне конгресса ISU (Международный союз конькобежцев прошел в июне 2018-го. — Прим. ред.). А теперь говорить об этом бесплодно. Надо высовывать голову из-под крыла и работать.

Если есть правило, надо по нему жить. Жизнь показывает, что спорт неминуемо идет на пути омоложения. И то, что было недоступно 15 – 16-летним, сейчас доступно и более юным. Думаю, что при грамотном планировании и чередовании нагрузок это не является катастрофой. По крайней мере, не настолько пагубно, как думают люди. Полагаю, что эти девочки, которые нас сейчас удивляют четверными прыжками, в будущем будут счастливыми матерями.

Максим Траньков, двукратный олимпийский чемпион Сочи-2014 в парном катании и командных соревнованиях:

– Если правила позволяют, если Федерация фигурного катания России им предоставляет такую возможность, – почему бы и нет? Но если хотите узнать мое личное мнение, то, конечно, девочек, которые не могут участвовать в отборе на чемпионаты Европы и мира, не стоит допускать до взрослых соревнований внутри страны. У них есть свое юниорское первенство, на котором они отбираются в юниорскую сборную. Для чего им этот взрослый чемпионат мира? Не совсем понятно. Поэтому мое мнение такое: если ты можешь участвовать в чемпионатах Европы и мира — приезжай.

А что делать с юниорским чемпионатом России, если там будут участвовать призеры взрослого? Но я повторюсь, если правила позволяют, значит, так и должно быть. Люди, которые их придумали, не просто так сидят и делают свою работу. Если говорить о моральной и психологической готовности юниорок выступать на взрослых соревнованиях, то, судя по тому, что мы увидели в Саранске, они вполне готовы. Я не вижу проблемы, что у нас большая текучка в женском фигурном катании. Приходят более молодые, более сильные.

И потом, что значит – «через год-два они пропадают»? Например, Липницкая — олимпийская чемпионка. Это статус, выше которого ничего нет. После такого очень сложно найти мотивацию на дальнейшие успехи.

Оксана Казакова, чемпионка Олимпиады-1998:

– Выступление таких девочек – сумасшедший двигатель фигурного катания.

С другой стороны, получается, что 18-летним и даже 16-летним физически тяжело соревноваться с 14-летними. Физиологические трудности тут стоят на первом месте, а уже потом из них вырастают психологические проблемы. Прежде чем окончательно решать, нужно повышать возрастной ценз или нет, я бы еще хорошо подумала. Нужно время и серьезное обсуждение, чтобы принять правильное решение, чтобы не сделать хуже фигурному катанию. Нужно понимать, что, если мы повышаем возраст, тогда надо его повышать и в парах тоже. Для тех, кто в спорте и кому нет 14 лет, конечно... тут есть проблема. Но вы посмотрите, например, на Лизу Туктамышеву. Она выходит и прыгает тройной аксель и выглядит в этом компоненте на голову выше всех. Значит, нужно просто учить более сложные элементы, поэтому я не вижу особой необходимости в возрастном цензе. Но если его все-таки соберутся вводить, то это точно не больше 15 – 16 лет. Вы посмотрите на современных детей. Они выше, мощнее, умнее, чем мы были когда-то.

Артур Дмитриев, двукратный олимпийский призер:

– Если возраст для выступления на взрослых соревнованиях и повышать, то только на один год. Не знаю, есть ли в этом смысл. Зато фигурное катание потеряет в зрелищности. Это однозначно, потому что мы уберем фигуристок высокого уровня, которые не смогут выступать до определенного возраста. Юниоры уже пошли на четверные прыжки. Ну и что – мы теперь будем ждать, пока они разучатся их делать?

Попробовать, наверное, можно, но не уверен, что это так уж нужно. Ну и что, что юниоркам не хватает женственности во время выступлений. У нас все-таки не балет, а спорт. Хореография – это лишь один из критериев оценки, и даже не основной. Есть более значимая техническая составляющая. Нужно знать меру, иначе мы упремся в балет на льду. Так что вопрос спорный. Мы хотим отсечь хороших фигуристок, которые в свои 14 лет уже готовы соревноваться наравне со взрослыми?

С 18 лет – это уже совсем перебор. Мы будем терять много людей, которые могли бы многого добиться. Фигуристка выйдет на высокий уровень в 14 – 15 лет, и что, ей по юниорам три года кататься? Получится, что у нас юниорское фигурное катание будет сильнее и зрелищнее взрослого. Но столько ждать никто не будет. Они просто закончат, и все.

Записал Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»