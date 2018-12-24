На Варшавской лопнула труба. В зоне аварии - 71 дом

Авария на теплосети в Московском районе Петербурга заставит поежиться жителей 71 дома. Течь дала 700-миллиметровая труба, латать ее будут до 7 утра 25 декабря.

Об остывающих батареях «Фонтанке» сообщили читатели днем 24 декабря. По их словам, холодно стало в домах на улице Победы. В компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» сообщили, что работы по замене аварийной трубы проводятся возле дома 29 по Варшавской улице.

Дефект теплоэнергетики обнаружили утром, работы ведутся с 11 часов и по регламенту должны быть закончены к семи утра следующего дня. На этот период 71 дом переведен на резервные схемы теплоснабжения, из-за особенностей конструкций инженерных сетей в некоторых домах батареи могут остыть.