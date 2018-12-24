«Полномасштабные боевые действия». Россия готовится к провокации со стороны Украины к Новому году

Официальный представитель МИД РФ заверила, что российской стороне известно об «агрессивных намерениях» Киева.

«Каждый день приходят новости об усиливающейся активности украинских военных вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе, особенно на мариупольском и горловском направлениях. <...> Нельзя исключать, что в ближайшие дни ВСУ могут перейти к полномасштабным боевым действиям», – цитирует 24 декабря Марию Захарову ТАСС.

Она также отметила, что «Киев уже не скрывает своих агрессивных намерений». Кроме того, Захарова заявила https://tass.ru/politika/5948404, что Украина собирается устроить провокацию и в киберпространстве. По ее словам, помощь в этом Киеву могут оказать представители центра НАТО в области компьютерной безопасности и 77-я бригада психологических операций ВС Великобритании.

Ранее о возможной провокации прямо перед новогодними праздниками рассказал начальник Захаровой. «На последнюю декаду декабря Порошенко планирует и вооруженную провокацию на границе с Российской Федерацией, на границе с Крымом», – заявил глава МИД Сергей Лавров.