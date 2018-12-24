Как компания депутата из «Единой России» организовала первый платный проезд к КАД

У КАД появился первый платный проезд. Его, используя свой статус владельца земельных участков, организовала компания «Автополе», которую контролирует областной муниципальный депутат Сергей Моренков. Проезд к кольцевой через территорию «Меги Дыбенко» уже стоит 100 рублей, а прямое попадание на КАД будет стоить 200 рублей. В соглашении с водителем услуга фигурирует как «парковка».

Коллаж/"Фонтанка.ру"/Александр Тарасенков/Интерпресс

Севернее торгового комплекса «Мега Дыбенко» около 3,5 гектаров занимают здания и прилегающая территория компании «Автополе», осуществляющей продажу автомобилей. Автодилер занимает площадь между Кольцевой автодорогой (КАД) и проспектом Строителей. Компания соединила обе дороги внутренним проездом по своей территории. В сентябре 2018 года на въезде со стороны Кудрово появился шлагбаум с информационным щитом, на котором сообщалось, что отныне попасть на территорию компании на автомобиле можно только за 100 рублей и обладая клубной картой «Автополя», которые бесплатно раздаются в офисах фирмы.

Обладатель карты в мобильном приложении компании покупает баллы по курсу 1 рубль – 1 балл. При въезде на территорию блокируется 100 баллов. Если владелец этой карты приобретет что-либо на сумму в 100 рублей, то проезд для него станет бесплатным. Если нет, то по истечении 24 часов баллы будут списаны. По словам местных жителей, на прошлой неделе появился второй шлагбаум, уже на выезде в сторону КАД. В то же время само примыкание к съезду с КАД пока перекрыто — ведется расширение, но в мобильном приложении компании уже появился вариант оплаты маршрута «Автополе» — КАД. За проезд через этот шлагбаум также придется заплатить 100 рублей, что суммарно поднимет стоимость прямого пути до 200 рублей. При этом, как сообщается в мобильном приложении, движение в обратном направлении (КАД — «Автополе» — Кудрово) будет стоить 100 рублей.

Прямой выезд на ответвление КАД позволяет водителям кратчайшим путем попасть лишь на внешнее кольцо магистрали. Чтобы влиться в поток машин, следующих на юг, кудровчане выезжают через площади «Автополя» на территорию «Меги Дыбенко», откуда открывается путь на Мурманское шоссе, предельно близко расположенный к кольцевой. Люди действительно готовы платить за то, чтобы миновать легендарные кудровские пробки.

«Бесплатная альтернатива сквозному проезду через «Автополе» – это «Строителей-Центральная». Одна сплошная нервотрёпка. Там все время жуткие пробки, где всё стоит или еле движется. Куча нарушителей ПДД, которые едут по «встречке» и потом вклиниваются перед теми, кто терпеливо отстоял пробку в ожидании. Тут никаких нервов не хватит. Я лучше заплачу и дома посплю лишних полчасика», – рассказала одна из местных автовладелиц Алена Васильева.

Согласно базе данных СПАРК, под брендом компании «Автополе» работает сразу несколько юридических лиц. Все они принадлежат фирме «Победа Мотор», директором и главным акционером которой является Сергей Моренков. Всего он владеет 21 юридическим лицом, среди них группа компаний «Стратегия Рост». Весной 2018 года Моренков через прессу объявил о планах по строительству 75 тыс. м2 коммерческой недвижимости в Кудрово. Кроме того, бизнесмен является депутатом областного муниципального образования «Заневское городское поселение» от «Единой России» – мандатом он обладает с 2010 года, а в последний раз переизбирался в 2014 году.

Как объясняет сам Моренков, платный въезд — это вынужденная мера. Все дело в том, что согласно техническим условиям Росавтодора поток машин по его территории не может превышать планку 1000 автомобилей в сутки, и платностью проезда компания отсекает транзитный трафик. Он утверждает, что компания организовала платный въезд не для того, чтобы заработать, а просто пытается выполнить технические условия, установленные ведомством. Поэтому и действует такая сложная схема с картой и приложением. В самом приложении, кстати, указано, что баллы формально списываются не за проезд, а за парковку.

В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщили, что АО «Победа Моторс» получила разрешение на строительство съезда. Однако фактически компания ведет не строительство нового съезда, а реконструкцию старого с расширением. Было ли законно существовавшее ранее примыкание к съезду с КАД, в Упрдоре уточнить не смогли.

Как рассказали «Фонтанке» в «Победе Моторс», разрешение будет действовать до августа 2019 года, но работы планируется закончить раньше. После окончания строительства дорога будет использоваться исключительно клиентами дилерских центров «Автополя».

«Без детального изучения всех документов, однозначно ничего не могу утверждать. На первый взгляд, без глубокого анализа, можно сказать, что сам факт организации платного проезда через земельный участок, принадлежащий частному лицу, не является незаконным. Понятие сервитута в данном случае неприменимо, так как это не единственный возможный вариант проезда. Вызывает определенные вопросы схема оплаты проезда: покупка баллов в приложении компании. Возможно, что эта конструкция была взята для того, чтобы максимально обезопасить себя от возможных последствий. Пользователи ведь покупают не право проезда, а баллы. С другой стороны, если въезд на территорию платный, то это можно расценить как навязывание услуги, потому что без приобретения этой услуги невозможно получение других», – поделился мнением партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Станислав Данилов.

Жителей Кудрово платный проезд через территорию «Автополя» разделил на два лагеря. Одни считают, что народный избранник Моренков бессовестно наваривается на желании граждан избежать томительного ожидания в потоке машин, а другие с укором вопрошают: «А если бы у вас была такая возможность, неужели вы бы не захотели заработать?». Сам Сергей Моренков в беседе с корреспондентом «Фонтанки» назвал противников его платного проезда через «Автополе» «троллями», а также заявил, что их совсем немного. В корне причин их активности Моренков видит грядущие выборы.

Михаил Грачев,

«Фонтанка.ру»