Любители конькового хода по лесам Ленобласти смогут бесплатно уехать в Шапки и Орехово под Рождество

Бесплатная электричка до лыжных трасс в Ленобласти отправится в путь в первую январскую субботу, 6-го числа. «Лыжные стрелы» повезут адептов активного отдыха в Шапки и Орехово.

Расписание «Лыжных стрел» 24 декабря сообщает Северо-Западная пригородная пассажирская компания. Первые электрички к трассе в Орехово поедут 6 января в 09:17 с Финляндского вокзала. Чтобы успеть на обратный поезд, лыжникам надо быть на платформе в 15:10, по пути он сделает остановку в Девяткино.

В Шапки бесплатная электричка уедет с Московского вокзала в 10:11; чтобы подсесть на нее в Колпино, на платформе надо быть в 10:38. Накатавшись, можно сесть в поезд, который отправляется в 15:35. На обратной дороге запланированы остановки в Колпино и Обухово.

Бесплатные билеты надо получить заранее – в отделах физической культуры и спорта районных администраций. Проезд по такому билету возможен 6, 12, 20 и 26 января – субботу и воскресенье поочередно. Такое же расписание будет в феврале – 2, 10, 16 и 24-го числа. Шанс добраться до трасс, не раскошеливаясь на дорогу, у лыжников будет до середины марта – сезон «Лыжных стрел» закончится 10-го числа.