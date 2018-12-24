Общественная палата Петербурга поборется за Петра I. Вопрос с наименованием Пулково не закрыт

Общественная палата Петербурга готова отстаивать наименование аэропорта Пулково в честь Петра Первого. Как рассказала «Фонтанке» 24 декабря ее глава Нина Кукурузова, победа Федора Достоевского пока не окончательна.

По словам главы Общественной палаты в Петербурге Нины Кукурузовой, итоги второго этапа голосования за наименование аэропорта Пулково еще не подведены. «Федор Достоевский лидирует в электронном голосовании, нам еще предстоит обработать телефонные звонки и бумажные анкеты, которые к нам поступили», – отметила она в разговоре с «Фонтанкой».

Саму Кукурузову название аэропорта Северной столицы в честь автора «Преступления и наказания» не совсем устраивает. «Я не очень поняла, почему проиграл Петр, не знаю, как там считали. У нас предложений по нему было огромное количество. К Достоевскому я отношусь с огромным уважением, но как это будет с названием аэропорта, сказать сложно. Достоевский очень знаковый человек в России, но в Санкт-Петербурге не единственный», – подчеркнула общественница. Она добавила, что ей понятны рассуждения наследников Достоевского, которые не поддерживают такой выбор и уверены, что писатель относился к Петербургу скептически.

«Повлиять на это еще есть возможность. Я думаю, что мы еще поборемся за Петра I», – добавила Кукурузова. Окончательное решение предстоит принять правительству России.

Также председатель Общественной палаты Петербурга заметила, что для нее конкурс «Великие имена России» оказался неожиданным, однако она не уверена, что его проведение было связано с обсуждением в этот момент пенсионной реформы.

Интересно, что в компании «Воздушные ворота Северной столицы» восприняли окончание приема голосов как финал обсуждения. В управляющей компании аэропорта заявили, что намерены украсить Пулково персонажами и образами произведений Достоевского.

Итоги первого этапа конкурса подвели вечером 4 декабря. В Петербурге уверенную победу одержал Пётр I, однако больше голосов этот претендент набрал в Воронеже. Таким образом, победителем в городе на Неве стал великий князь Александр Невский. Пулково пригласили во второй тур, где к Невскому добавили писателя Федора Достоевского и композитора Дмитрия Шостаковича. Накануне стало известно, что Достоевский лидирует в электронном голосовании (66 639 голосов). На втором месте Александр Невский (61 254 голоса), третью строчку занимает Дмитрий Шостакович (38 907 голосов).