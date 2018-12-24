Смольный подписал контракты на сбор лампочек и градусников в Петербурге. Количество экобоксов увеличится

Комитет по благоустройству подписал контракты на обеспечение деятельности экомобилей и функционирования экобоксов для сбора опасных отходов в 2019 году. Подрядчиком стал «Экологический сервис-Санкт-Петербург».

Как сообщает ведомство 24 декабря, в следующем году в Санкт-Петербурге будет увеличено число экобоксов. Судя по техническому заданию к конкурсу, в адресной программе 407 адресов. Сами контейнеры должны быть размером не менее 550мм×1200мм×400мм, иметь самозакрывающиеся люки, а также обеспечивать целостность сдаваемых отходов. Принимать они будут использованные ртутные лампы, градусники и батарейки. Подрядчик должен, помимо сбора, обеспечить их транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение. Стоимость контракта — почти 30 млн рублей.

Второй контракт — на 14,8 млн касается работы экомобилей. Их будет 7, они будут работать в каждом районе по графику. Узнать расписание работы экомобиля и места установки экобоксов можно на сайте «Экологический сервис-Санкт-Петербург». Как сообщает комитет, за 2018 год было собрано и передано на утилизацию почти 54 тонны опасных отходов; согласно профильной госпрограмме, доля обеспеченности жителей города пунктами приема или сбора опасных отходов должна вырасти с 7% в 2018 году до 8,5% к 2021 году.

С конца 2016 года функции по сбору опасных отходов были переданы от комитета по природопользованию комитету по благоустройству, однако в 2017 году этим все еще занимался «Экострой». В январе 2018 года контракт на экобоксы достался компании «Экологический сервис-Санкт-Петербург», о приходе которой в город «Фонтанка» подробно писала ранее. Согласно СПАРК, в равных долях оно принадлежит Денису Гостеву и Андрею Масликову.