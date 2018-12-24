Воспитанник «Зенита» Максим Рудаков останется в Финляндии ещё на год

Российский вратарь Максим Рудаков, права на которого принадлежат петербургскому ФК «Зенит», продолжит выступать за хельсинкский клуб ХИК, который в этом году выиграл национальный чемпионат. Клубы договорились о продлении аренды. Об этом футболист рассказал «Чемпионат.com».

Голкипер отметил, что впервые в жизни стал чемпионом и что в финском клубе он пользуется доверием тренера.

В национальном чемпионате Финляндии 22-летний Рудаков в 17 из 27 матчей не пропустил ни одного мяча. В этом году он также поразил ценителей футбола феноменальным голевым пасом на 50 метров.