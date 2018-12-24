«Когда жителей делят на земщину и опричнину». Единоросы хотят пропускать вне очереди в школы детей прокуроров, судей и следователей

«Единая Россия» в петербургском парламенте под Новый год неожиданно решила защитить «от давления» судебную власть. Оппозиционеры иронизируют о принятии в России кастовой системы.

Виктор Коротаев/Коммерсантъ

Депутаты Законодательного собрания Петербурга Александр Тетердинко и Павел Зеленков завершили парламентский год законопроектом о льготах при поступлении в школы для детей судей, прокуроров и следователей. В пресс-релизе о внесенном в городской парламент документе они объяснили его необходимость заботой о психологическом состоянии родителей, имеющих отношение к правоохранительной системе.

О законопроекте пресс-служба партии «Единая Россия» сообщила утром 24 декабря. «Профессиональная деятельность судей, работников прокуратуры, сотрудников Следственного комитета Российской Федерации отличается высокой загруженностью, необходимостью выполнения возложенных обязанностей в любых условиях, в том числе сопряженных со значительным риском для жизни и здоровья, повышенными психологическими нагрузками», – процитировали партийцы лидера своей фракции и соавтора законопроекта Александра Тетердинко. Его коллега по законодательному перу Павел Зеленков показал еще большее понимание :«Мы знаем, с каким давлением ежедневно сталкиваются представители судебной власти. Убежден, что им необходимо оказывать социальную поддержку наравне с другими представителями силовых структур».

Спасти психику судей, следователей и прокуроров единороссы решили, дав их детям возможность записываться в первый класс без очереди. Сейчас в федеральном законодательстве прописано, что таким право обладают дочери и сыновья полицейских, росгвардейцев, военнослужащих, ветеранов боевых действий. В то же время петербургский закон предписывает, что в школу без очереди также можно записаться тем, чьи братья или сестры уже учатся в ней, или у кого мама или папа работают в этой школе. А также детям из неполных семей и детям-инвалидам. При этом и федеральная, и петербургская льготность дает право поступать только в ту школу, к которой ребенок прикреплен территориально.

Система такой записи в школы действует в Петербурге последние несколько лет с разной степенью успешности. Привязывая детей пропиской к школе, чиновники с одной стороны пытались снизить ажиотаж вокруг процесса записи в первые классы, с другой стороны – уравнять школы между собой, ведь по идее в начальных классах образование должно быть одинаковым.

Судя по цифрам выходило не очень. Например, в элитную 56-ю гимназию в первую «льготную» волну традиционно записывается три четверти будущих первоклассников. Тем, кто живет рядом и не имеет привилегий, остается несколько десятков мест. Можно сравнить с 166-й гимназией Центрального района: там льготников в первую волну в прошлом году было лишь 10 человек, а всего мест около 100. В популярном в Красносельском районе 369-м лицее льготников около трети от общего числа первоклассников.

Как говорят в петербургском комитете по образованию, в этом году с момента начала льготной волны записи в первые классы чиновники получили 12 тысяч заявлений, тогда как всего будущих школьников ожидается порядка 60 тысяч. Как считают собеседники «Фонтанки» в ведомстве, инициатива депутатов, если дойдет до конца, вряд ли серьезно изменит баланс: «По статистике у нас 1 первоклассник на 100 жителей города, можно примерно посчитать количество судей, прокуроров и следователей и понять, о каком количестве детей идет речь».

Более того, как говорят руководители школ, фактически единороссы своим законопроектом пытаются сделать льготной категорию, которая, на самом деле, уже имеет определенные послабления. Директор 369-го лицея Константин Тхостов подчеркивает, что, например, следователи уже могут отдать в детский сад или пионерский лагерь своих детей в первую очередь, и только в школу почему-то нет.

«Это давно назревший вопрос, коллизия в законодательстве. Я не говорю о необходимости расширения льготных категорий граждан, но люди, которые стоят на страже общества, должны быть защищены», – уверен Тхостов.

Ничего критичного не увидел и директор 166-й гимназии Игорь Карачевцев: «Это же федеральная льготная категория, еще по идее сотрудники УФСИН должны иметь такие же льготы. Поэтому пусть будет, ничего страшного в этом нет».

Иное мнение оказалось у депутата петербургского ЗакСа, главы комиссии по образованию Максима Резника. Ему показалось, что дети «охранителей режима» ничуть не лучше и не хуже детей, например, дворников, маляров или столяров. «Это опасное явление, когда жителей делят на земщину и опричнину. Опричники обеспечивают устойчивость режима, а земщину, ее надо подавлять. Хотя с другой стороны в таком документе нет ничего удивительного, ведь депутат Тетердинко – это политическое представительство опричнины в парламенте». Резник вспомнил, что недавно депутаты принимали законопроекты об очереди среди очередников, а также о внеочередном приеме, например, беременных в госучреждениях и съязвил, что в принципе парламентское большинство может и налог на воздух ввести, если дальше продолжать в том же духе.

Большинство пользователей Интернета, прочитавшие новость, похоже рассудили также, как и Резник. «Непонятно, почему знать до сих пор вынуждена с челядью в одних учебных заведениях обучаться», – иронизируют блогеры. Политик Евгений Ройзман напомнил, что по федеральному закону льгот для многодетных родителей и их отпрысков нет, также, как и для малоимущих семей. Самыми популярными выражениями при обсуждении инициативы Тетердинко и Зеленкова в Интернете стали «каста» и «сословие».

Впрочем, когда законопроект будет принят, и будет ли вообще, пока неизвестно. Документ должен быть сначала рассмотрен в петербургском парламенте, а затем направлен в Государственную думу. А там нечасто жалуют региональные инициативы, зачастую задвигая их в дальний ящик. Поэтому не исключено, что написанное отразится не на детях прокуроров, судей и следователей, а лишь на имидже авторов проекта.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»