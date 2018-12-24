Российский МИД поддержал сына убитого Каддафи в желании стать президентом Ливии

Каддафи-младший, обратившийся за поддержкой к Москве, получил одобрение от заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Богданова.

«Доктор Сейф аль-Ислам и те, кто его поддерживают, — это именно определенные племена, в определенных районах страны, и все это должно быть составной частью общего политического процесса», – цитирует 24 декабря Богданова РБК со ссылкой на его комментарий РИА Новости.

По его словам, специфика Ливии в том, что важную роль в стране играет позиция племен. У 46-летнего Каддафи-младшего есть поддержка, заверил дипломат, подчеркнув, что никто не должен быть исключен из политического процесса в республике Северной Африки.

Ранее стало известно, что сын убитого главы Ливийской арабской Джамахерии Муаммара Каддафи объявил о своих политических амбициях и отправил в Москву своего помощника, чтобы понять позицию Москвы.

После смерти отца Сейфа аль-Ислама в этой стране функционируют фактически два правительства, каждое из которых, как ожидается, выдвинет своего кандидата на выборы. Так называемое правительство национального единства будет представлять премьер-министр Файез аль-Саррадж, которого поддерживает ООН, а от Ливийской национальной армии будет баллотироваться Халиф Хафтара.

В 2011 году при военной поддержке ряда стран НАТО и их союзников правительство Каддафи в Ливии было свергнуто, а сам лидер казнён. Считается, что именно вмешательство Запада привело Ливию к братоубийственной гражданской войне. Осенью 2012 года при проамериканском правительстве снова начались волнения, и в Бенгази убили американского посла. Страна остаётся раздробленной на части: здесь есть несколько центров правления, а также коренные племена и этнические меньшинства, которые не хотят никому подчиняться. Осенью 2018 года издание The Sun писало, что «Россия готовит новую Сирию в Ливии» и якобы направила туда офицеров ГРУ.