Посольство РФ в Британии: Лондон не упускает ни одной возможности нарушить правила работы СМИ

Правительство Великобритании не упускает ни одной возможности нарушить свои международные обязательства и правила работы СМИ в цивилизованном мире. Об этом 24 декабря заявило посольство РФ в Лондоне, отреагировав на публикацию газетой The Sunday Times списка сотрудников эдинбургского бюро агентства Sputnik и призыв члена парламента Шотландии от партии "Либеральные демократы" Алекса Коула-Хэмилтона занять более жесткую позицию в отношении имущества российских граждан в Соединенном Королевстве.

"Несмотря на принадлежность к оппозиционной партии, Коул-Хэмилтон очень тонко уловил политику британского правительства: оказывать давление на российские СМИ по всем возможным каналам. Обвинения в "пропаганде", попытки информационной изоляции, проблемы со счетами и визами – правительство консерваторов не упускает ни одной возможности нарушить свои международные обязательства и правила работы СМИ в цивилизованном мире", – говорится в сообщении российского диппредставительства.

"Неудивительно, что публикация Times вызвала живую реакцию в России. Полагаем, что публикация личных данных журналистов, в "лучших традициях" одиозного киевского сайта "Миротворец", призывы конфисковать имущество СМИ – должны также привлечь внимание ОБСЕ. Хотели бы отметить, что это уже не первый подобный случай. В ноябре этого года были растиражированы персональные данные съемочной группы Первого канала", – отмечается в ответе посольства.

В российском посольстве подчеркнули, что Москва "будет учитывать в двусторонних отношениях, по принципу взаимности", посылаемые британским правительством "в адрес России сигналы". "Также вызывает сожаление, что британские СМИ, которые хотя бы из профессиональной солидарности должны были бы поддержать российских коллег, потворствуют попыткам правительства "наказать" альтернативные медиаресурсы", – добавили в посольстве РФ.