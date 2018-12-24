Глава ОБСЕ призвал отпустить задержанных в Керченском проливе украинских моряков. А раскол - это плохо

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе просит Украину и Россию сделать шаги навстречу друг другу для разрешения «щекотливой ситуации».

«Первый хороший жест к деэскалации ситуации может состоять в том, что Россия освободит 24 арестованных моряков и три корабля», – цитирует 24 декабря генсека ОБСЕ Томаса Гремингера издание Neue Osnabrücker Zeitung.

По его словам, несколько лет ОБСЕ наблюдает нагнетание ситуации в регионе. «Наша работа – наблюдать, комментировать и при определенных обстоятельствах предупреждать», – заметил Гремингер, подчеркнув, что ответственность за нормализацию «щекотливой ситуации» ложится на Россию и Украину. Однако, по его словам, между странами сразу несколько нерешенных вопросов, помимо задержания в Керченском проливе: Крым, республики на востоке Украины, создание «новой церкви», что он считает провокацией. Гремингер призвал стороны отказаться от логики «ты – мне, я – тебе» или "око за око", однако, по его словам, сейчас такого желания он не видит ни на Украине, ни в России.

«Я также хотел бы, чтобы снова был дан политический импульс со стороны так называемой «нормандской четверки» (Германия, Франция, Украина и Россия)», – отметил Гремингер.

Напомним, что три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они были госпитализированы и получили медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. В 10 пограничных с РФ областях Украины с 26 ноября сроком на 30 дней введено военное положение. Украина пообещала провести свои корабли через Керченский пролив при поддержке НАТО. По словам Владимира Путина, конфликт в Керченском проливе вызван желанием устроить провокацию со стороны украинской власти.