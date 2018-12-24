Кураж по-фински: полиция опознала лихача с голозадым товарищем в окне, несмотря на отсутствие номеров

Безбашенная компания, мчавшаяся по дороге в южном финском регионе Хяме на BMW без номеров, не осталась без внимания полиции, а обнажённую пятую точку одного из них увидела вся Финляндия. Фото безумного куража на дороге опубликовал в своём твиттере старший комиссар полиции страны Деннис Пастерстейн, ответственный за дорожную безопасность.

Kiitos jälleen @Hameenpoliisi partiolle, joka tunnisti kilvettömän ajoneuvon kuljettajan, jota epäillään 38 km/h ylinopeudesta. #yhteistyö Jos vatsa kuralla tai muuten kuuma, ajoneuvo tulee pysäyttää. Kurkottelu on vaarallista ja lisäksi kiellettyä. #liikenneturvallisuus pic.twitter.com/xNfJERWb7W — Dennis Pasterstein (@DPasterstein) 23 декабря 2018 г.

В своём твитте он поблагодарил полицию региона, которой удалось вычислить водителя, превысившего скорость на 38 км/ч.

Фото нарушителя сделала камера автоматической фиксации нарушений. Судя по нему, группа весельчаков знала о местонахождении «железного полицейского»: один из пассажиров выставил из окна машины свою филейную часть, водитель показал международый неприличный жест. "Высовываться из окна опасно и запрещено, а если уж скрутило живот, то следует остановиться", – полушутя напомнил о правилах полицейский.

Как рассказал Ilta-Sanomat Пастерстейн, инцидент произошёл ещё в начале декабря. Информация была отправлена в полицию Хяме, и патруль опознал и остановил водителя в тот же вечер. Его оштрафовали за превышение скорости, а эксгибиционистов на этот раз простили.