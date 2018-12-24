Стену на Большом Сампсониевском на проезжую часть столкнули человеческий фактор и некрепкая рука тракториста

Во время обрушения части демонтируемого здания в Выборгском районе Петербурга обошлось без пострадавших. Застройщик рассказал о неловком движении экскаваторщика.

Как сообщил «Фонтанке» генеральный директор ООО «ЖК Георг Ландрин» Евгений Жуков, забор 24 декабря оказался на пешеходной галерее по вине машиниста экскаватора – ковш дернулся из-за его неловкого движения. Представитель застройщика уверяет, что во время работ на территории дома 77 по Большому Сампсониевскому проспекту пешеходная зона была перекрыта. Движение по крайней полосе проезжей части также не осуществлялось. Здание, охраняемое КГИОП, отделено от работ по демонтажу и не пострадало, добавил Жуков. Он также отметил, что об инциденте двухнедельной давности строителям известно.

«Ну вот так, не везет с подрядчиком», – посетовал представитель компании.

Ранее сообщалось, что работы ведутся на территории бывшего кондитерского товарищества «Ландрин», первые здания здесь были построены в 1911 – 1912 годах, позже фабрика была переименована в «Азарт». В 2017 году здесь началось строительство жилого квартала «Георг Ландрин».

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