ФАС отменила госзаказ, по которому петербургская фирма выиграла подряд в Крыму на 7,1 млрд рублей

ФАС РФ провела внеочередную проверку конкурса на право реконструкции Ялтинского водовода с начальной стоимостью 8,4 млрд рублей. Назвав наименьшую цену, 7,1 млрд рублей, его выиграло петербургское ООО «Тоннельгеострой». Однако из-за жалобы проигравшего конкурента петербуржцам придется вновь побороться за подряд.

Внеплановая проверка антимонопольщиков отменила итоги конкурса из-за того, что заказчик — по формальному признаку – изменил по ходу конкурсных процедур объем работ, а некоторые символы в документации оказались нечитаемыми. Теперь результат конкурса должен быть аннулирован, а деньги, переданные участниками в виде обеспечения заявки (по 214 млн рублей), возвращены.

Конкурентом «Тоннельгеостроя», которое входит в петербургскую группу «ПРиСС», стало АО «Трест Гидромонтаж», который связывают с бизнес-империей семьи Ротенбергов. Именно оно оспорило победу «Тоннельгеостроя».

Итоги конкурса на модернизацию ялтинского водовода были подведены 18 декабря. Спустя два дня на сайте госзаказа был опубликован проект договора с «Тоннельгеостроем», в котором были обозначены сроки исполнения контракта — конец 2022 года — и его окончательная цена — 7,13 млрд рублей. Однако позже стало известно, что эти результаты были оспорены ФАС.

Представитель заказчика, сотрудник управления закупок службы капитального строительства Республики Крым, подтвердила «Фонтанке», что с конкурсом проблемы и в ближайшее время подписать контракт петербуржцам не удастся. Однако не взялась прогнозировать, чем закончится рассмотрение жалобы в ФАС.