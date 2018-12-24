В Сети появились первые кадры из Приамурья, где метеорит «съел» сопку и забросал реку камнями

Первые кадры из Хабаровского края, где якобы упал метеорит, появились в Интернете 24 декабря. Любительские видеозаписи с комментаторами на снегоходах опубликованы на видеохостинге Youtube.

На кадрах отчётливо видно, как нечто буквально сточило километровую сопку и засыпало замёрзшую реку Бурея. Также неведомая сила уничтожила деревья на противоположном от горы берегу.

О том, что в Хабаровском крае упал метеорит, заявил сегодня глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов. По его словам, перекрывшая русло реки насыпь имеет длину порядка 800 м, ширину свыше 400 м и высоту от 80 м до 160 м. Власти не исключают введения режима ЧС из-за повышения уровня воды.

«Судя по всему, метеорит был громадный, если он смог засыпать русло реки. На Бурейской ГЭС несколько дней отмечали, что снизился приток в водохранилище, но не могли определить причину. В случае, если завал на реке даст подъем воды и это будет грозить подтоплением поселков — объявим режим ЧС»,— приводит слова чиновника агентство «Хабаровский край сегодня».

todaykyv.ru

Председатель Хабаровского краевого отделения Русского географического общества Алексей Махинов сомневается в космической версии обрушения сопки. По его мнению, насыпь на Бурее, скорее всего, устроил оползень, который мог начаться из-за подземных толчков.