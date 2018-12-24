Большой Сампсониевский засыпало кирпичами. Стена здания завода «Ландрин» рухнула на проезжую часть

Во время работ по демонтажу бывших корпусов кондитерской фабрики «Азарт» («Ландрин» до революции) в Петербурге кусок кирпичной стены упал на пешеходную галерею и проезжую часть. Строительные конструкции летят из-за забора уже в третий раз за две недели.

Фото: Читатель "Фонтанки"

Фото с места обрушения «Фонтанке» прислали читатели днем 24 декабря. Часть кирпичной стены обрушилась на забор пешеходной галереи на Большом Сампсониевском проспекте, 77. На место приехали сотрудники полиции, – по предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Фото: Читатель "Фонтанки"

Эта территория раньше принадлежала кондитерскому товариществу «Ландрин», первые здания здесь были построены в 1911 – 1912 годах. В советское время в корпусах расположилось производство фабрики «Азарт». В 2001-м дореволюционные постройки по адресу: Большой Сампсониевский, дом 77, корпус 7, лит. А, были признаны выявленным памятником архитектуры.

В 2017 году здесь началось строительство жилого квартала «Георг Ландрин». Охраняемый КГИОП корпус застройщик, ГК «Абсолют Строй Сервис», обещал отреставрировать и включить в ЖК с сохранением исторического фасада. Дозвониться до представителей компании «Фонтанке» не удалось.

На опасную стройку читатели нашей газеты жалуются не впервые. По словам очевидцев, во время работ по разборке зданий 17 декабря остатки стен так же валились на проезжую часть. «Кирпичи падают прямо на дорогу. Дорога не перекрыта, никаких знаков нет. Ездят машины и трамваи. В 17:50 рухнула часть стены. Водителю трамвая номер 48 пришлось убирать кирпичи с рельсов», – рассказывали местные жители.

Подобное было зафиксировано и 11 декабря. Как сообщало издание «Канонер», во время сноса одного из корпусов куски бетона и кирпичей посыпались на проезжую часть со стороны 1-го Муринского проспекта. Тогда также была помята пешеходная галерея, внутри которой чудом никого не оказалось.